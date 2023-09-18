“白酒+咖啡”一杯再一杯？孕妇、青少年和老人要注意

近日，“咖啡+白酒”火爆全网，深受年轻人追捧，那么“咖啡+白酒”的搭配真的健康吗？喝咖啡有哪些好处？我们应如何健康的喝咖啡？在本期《1分钟养生课》上，广州中医药大学第一附属医院药学部副主任药师谭汉添为广大网友讲解相关知识。

谭汉添表示：“适当的饮用咖啡，对健康的影响是正面的，咖啡可以缓解疲劳，还可以缓解轻度头痛，还有一定的促进食欲的作用。”

“咖啡+白酒”的配搭，是一半清醒一半醉，这样的说法对么？

对此，谭汉添表示：“这句话是有一定道理的，因为咖啡有提神醒脑作用，而白酒有中枢抑制作用，所以说‘咖啡加白酒’一半清醒一半醉。但是，酒精在低剂量时主要表现为刺激作用，而引起兴奋感，而在大剂量时则表现为抑制作用。”

谭汉添提醒：“孕妇哺乳期不适合喝咖啡，青少年、特别是少年儿童，老年人应该不喝或者少喝咖啡。有高血压、胃病、失眠等症状的朋友也不适合喝咖啡，有糖尿病的病人应该饮用无糖咖啡。”

在我们日常生活中，咖啡可以搭配那些饮品来饮用呢？

谭汉添介绍：“喝咖啡可以配搭豆浆牛奶等饮品，豆浆和牛奶都含有有机钙，可以缓解咖啡引起的骨质疏松的情况。”

咖啡虽好，切莫贪杯，谭汉添说：“每天喝不超过400毫克咖啡是相对安全的，不同年龄段饮用咖啡需要调整饮用量。过量饮用咖啡可以引起血压升高、心跳加速、胃痛还有失眠等症状。”