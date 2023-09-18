更好满足群众多元化、健康化、个性化营养健康需求

营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础。如何改善食物环境实现可持续营养？保障全人群饮食安全和膳食营养该如何发力？怎样科学摄入膳食营养素？

由国际营养科学联合会指导、中国营养学会和亚洲营养学会联合会主办的第十四届亚洲营养大会14日至17日在四川省成都市举办。与会嘉宾以“可持续营养助力未来”为主题，围绕营养与可持续发展、全生命周期营养等内容，深入探讨展望未来。

构建更健康、更可持续、更包容、更公平的食物系统

“当前，食物安全与营养问题仍然较突出，超重肥胖人群持续增加，与饮食营养相关的慢性疾病发生率不断攀升，食物生产方式亟待改变。”国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山表示，构建更健康、更可持续、更包容、更公平的食物系统迫在眉睫。

以营养健康为导向，秉承营养优化、资源减量原则，加快构建多元化食物供给体系；开展各种形式的食物营养教育科普活动，引导建立具有中国特色的可持续健康膳食模式……陈萌山介绍，中国政府在推动国民营养计划、引领食物系统转型、建设健康中国、构建人类命运共同体方面作出一系列重要部署，更好满足人民群众日益多元化、健康化、个性化的食物消费和营养健康需求。

国家卫生健康委数据显示，目前全国已试点建设1.6万家营养健康餐厅和营养健康食堂，培育2.5万名营养指导员，积极开展营养服务进学校、进社区活动，居民健康素养水平提高到2022年的27.78%，中国人均期望寿命持续提高，主要健康指标居于中高收入国家前列，人民群众健康权益得到良好保障。

保障全人群饮食安全和膳食营养

为守护群众 “舌尖上的安全”，近年来，中国编制成人高脂血症、高血压、糖尿病和儿童青少年生长迟缓食养指南，制定发布食品安全国家标准1478项，包含2.3万个有关技术指标，涵盖340多种食品类别，实现从农田到餐桌、从生产加工到消费的全链条各环节监管，有效保障儿童、孕产妇、老年人等全人群饮食安全和膳食营养。

随着人口老龄化程度不断加深，中国疾病预防控制中心副主任施小明认为，老年人呈现传染病易感、慢性病多病共存、营养不足、虚弱、易跌倒、“失能、失智”、心理健康和精神卫生问题显著等有别于其他人群的健康特点，老年人的营养健康问题不容忽视，要帮助他们树立健康的生活理念和饮食运动习惯。

国家卫生健康委副主任雷海潮表示，营养健康事业的发展需要国际社会共同探索。他为此提出三点倡议：一是持续加强亚洲各国营养健康知识生产、普及和交流共享。二是要共同促进营养健康安全信息和技术向标准、规范等政策转化，促进产业迭代升级。三是要进一步加强食品安全相关部门协同协作，为可持续发展做出积极贡献。

科学摄入膳食营养素

如何科学摄入膳食营养素也是本次大会关注的重点。会议期间发布了《中国居民膳食营养素参考摄入量（2023版）》（DRIs）。新版DRIs聚焦公共营养领域，如人体营养状况评价、营养指导、膳食设计和营养改善，在国家营养与健康政策制定、临床营养、食品营养标准制定以及营养食品研发等领域被广泛应用。

“营养科学与大众健康关系密切，膳食营养素参考摄入量是营养科学的核心工作。”中国营养学会理事长杨月欣介绍，新版DRIs对包括能量、营养素及其他膳食成分的20个年龄组及孕妇乳母的不同参考摄入量共70余个营养素和其他膳食成分，进行了修订与确认。

据介绍，亚洲营养学会联合会成立于1973年，每四年组织召开一次亚洲营养大会。中国营养学会于1985年加入亚洲营养学会联合会。自本次会议后，中国正式成为亚洲营养学会联合会主席国（2023-2027年）。

“这将成为我国营养学术界进一步走向国际舞台、发出中国声音、引领国际事务的重要举措之一。”杨月欣表示，中国营养学会将持续交流营养学最新研究进展，分享营养界最新科研成果，推动营养领域应用转化合作，搭建亚洲营养交流平台，更好助力亚洲地区乃至全球人类未来的营养健康和福祉。（记者李恒）