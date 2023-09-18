河北石家庄：居家养老“零距离” 贴心服务送上门

家里做了贴心的适老化改造，社区里有物美价廉的助老餐，遇到突发情况还能一键呼叫专业的医疗照护服务……如今在河北省石家庄市，得益于社区居家养老服务网络的完善，在家中安享晚年已经成为越来越多老年人的选择。

近年来，河北省石家庄市持续推动普惠型养老服务，打造医养康养相结合的养老服务体系，通过“专业机构支撑+适老化改造+信息化改造”模式，提升养老服务的可及性、便利化，让众多老年人足不出户就能享受到贴心、便利的养老照护服务。

“幸福食堂”开到家门口

临近中午，位于石家庄市长安区谈固街道建明社区的幸福大食堂热闹起来，近千平方米的大厅里干净整洁，热腾腾的饭菜勾起人的食欲。

“张姨，今天吃点啥？”穿蓝色工装的工作人员热情地和老人打着招呼。

“再盛点白菜吧。”应声回答的张文燕是食堂的熟客。今年72岁的她告诉记者：“大食堂开业以来，我几乎天天在这儿吃。饭菜花样多，价格实惠，比自己买菜做饭方便多了！”

为切实解决社区老年居民特别是空巢、独居老年群体“吃饭难”等问题，石家庄市长安区利用党建惠民资金，将原有菜市场改造成了老年食堂。食堂于今年2月正式开放，60岁以上的老年人就餐享受折扣，90岁以上老人完全免费。

建明社区的幸福大食堂是石家庄市推动“助餐工程”的生动注脚。近年来，石家庄市通过提供为老便民助餐服务，为越来越多老年人提供实实在在的便利。截至目前，石家庄已建成老年食堂81个，基本实现了街道养老助餐全覆盖。

一键式呼叫守护安全

“身体不舒服，医护人员马上能赶到，这样贴心的服务，让我在家养老也放心！”家住石家庄市新华区柏林怡园小区的老人李景斌，在接受完心电图检测及吸氧后，长舒了一口气。

原来，上午独自在家的李景斌突感胸痛，赶紧启动了脖子上挂着的“一键式”呼叫设备。社区中央监控系统接收到呼叫信息后，第一时间派专业医护人员上门救助。

2022年1月，石家庄市新华区智慧养老信息平台成立，引入专业的养老机构负责运营，为老人提供紧急呼叫、异常预警等远程监测照护服务。

为满足老年人“养老不离家”需求，石家庄市通过“专业机构支撑+适老化改造+信息化改造”模式，构建起家庭、社区、机构相协调，医养康养相结合的养老服务体系，让老人居家养老不再难。

今年88岁的霍竹青住在石家庄市桥西区香榭苑小区，因脑梗瘫痪在床，需定期到医院做护理。“以前去医院可是个‘大工程’。”霍竹青的女儿杨颖杰说，如今，政府每月给发补贴，在手机App上下单，就能预约养老照顾机构的专业医护人员上门服务。

“近年来，我们通过开展家庭养老床位试点工作，创新发展居家养老模式，把家庭改造成‘没有围墙的养老院’，使老年人在家就能享受到专业照护服务。”石家庄市民政局副局长黄少华介绍。

“适老化”改造贴心便利

“自从床边安装了落地扶手后，借力起床方便多了，上厕所也不担心摔倒了……”家住石家庄晋州市周家庄乡十队村的董俊贞高兴地告诉记者。

董俊贞今年82岁，行动不便。不久前，晋州市民政局为其家中进行了适老化改造，让董俊贞的生活舒心多了。“一分钱不花，床边加装了可移动扶手，卫生间也配备了沐浴椅、防护垫……”董俊贞竖起了大拇指。

晋州市民政局副局长刘仓水说，今年3月以来，他们针对分散供养特困人员和城乡低保对象等老年人群体，扎实推进适老化改造，目前300户特殊困难老年人家庭已经改造完毕。

家庭适老化改造是满足老年人生活起居、康复护理等需求的关键一环。黄少华介绍，2023年，石家庄市将遴选出5285户实施适老化改造，重点支持最基础、最急需、最迫切特殊困难老年人群体的居家养老服务需求。同时，以提升养老服务水平为重点，持续推动养老服务健康发展，让广大老年人从“养老”到“享老”，使养老服务从“有保障”到“有质量”。

（本报记者 耿建扩 陈元秋 本报通讯员 赵元君 石梓鲜）