无障碍环境建设法9月1日起施行，标志着我国无障碍环境建设工作进入新阶段。这部法律旨在保障残疾人、老年人平等、充分、便捷地参与和融入社会生活，促进社会全体人员共享经济社会发展成果。

近年来，各地聚焦特殊群体合法权益，在无障碍环境建设上持续发力，越来越多残疾人、老年人和其他社会成员感受到无障碍设施带来的便利和温暖。然而，推进无障碍环境建设绝非一日之功，还需要多方齐抓共管，形成合力。

当前，一些地方的城市道路、公园广场、公共建筑、公共交通场站等场所无障碍设施较齐全，但仍存在设施不符合标准、设施之间衔接不顺畅等情况。对此，要注重将无障碍设施与主体工程同步规划建设，并与周边无障碍设施有效衔接、实现贯通。此外，随着居家适老化改造需求量越来越大，也要因地制宜改善残疾人、老年人的生活设施设备。比如，给老旧小区加装电梯、添加感应小夜灯、增设起床护栏、铺设防滑垫等，提高他们居家生活的便利性、安全性。

移动互联技术的快速发展，给人们带来越来越多的便利，但一些残疾人、老年人面临着智能设备不会用、不敢用、不能用等难题。要积极推动信息化和无障碍环境深度融合。比如，推行“长辈模式”，提供字体放大、配色调整、智能语音等服务；鼓励地图类APP推出无障碍导航功能，帮助残疾人尽量避开台阶、陡坡等障碍物；引导出行类APP开发“一键叫车”功能，让老年人独自外出时也能方便打车。

无障碍环境建设，不仅包括配备无障碍设施，还包括提供无障碍社会服务。建设对残疾人、老年人等群体充分友好的生活环境，要求公共服务机构从需求侧出发，推行人性化服务。比如，设置残疾人、老年人等特殊人群办事窗口，提供“上门办”“亲友代理办”等服务；配备老花镜、便民服务箱等设施；有条件的地方可以配备盲人手机，提供手语服务等。

无障碍环境建设是一个系统工程，涉及社会生活的方方面面。只有政府、市场、社会和个人共同发力，形成人人关心、人人参与的良好氛围，才能打造更多有温度的公共服务场景，构建全方位的无障碍环境。

（摘编自《江西日报》，原题为《用法治护航“无障碍”生活》）

《 人民日报 》（ 2023年09月18日 05 版）