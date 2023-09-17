河北沧县：小红枣撬动大振兴 走稳农业产业现代化发展之路

9月16日，河北沧县红枣及干坚果休闲食品博览会召开。在数百家展商群体中，新疆特色食品展区显得格外醒目。新疆大枣、核桃、巴旦木等干果坚果和馕、奶枣等休闲食品吸引了众多厂商关注洽谈。

河北沧县与新疆的故事，便缘起于两地共有的红枣及干坚果产业。

协同发展，实现冀疆两地群众共同增收。据悉，作为“中国金丝小枣之乡”的河北沧县，现有无公害小枣生产基地24.5万亩；拥有的红枣交易市场2022年交易量286万吨、交易额418亿元；年红枣加工能力60万吨，红枣及干果食品加工量占全国市场70%以上；实现利润9.4亿元，带动3万余人增收致富。

以枣为媒。长期以来，沧县和新疆在红枣产业种植、加工、销售等方面联系紧密，经贸往来频繁，实现了民族团结进步与经济社会发展双促进、共提升。

为沧县积极推进和新疆多地的产业合作、人员往来，据统计，截至目前，沧县常驻新疆籍务工经商人员400余人，现有新疆籍来县商铺67家，新疆餐厅5家，沧县已经成为新疆和内地产业链接、商贸往来、人员互动的桥头堡。同时，沧县近年来不断延伸产业链条，发挥崔尔庄镇全国最大的红枣干果交易市场渠道优势，形成了源头直供、物流配送、冷链运输、仓储加工一条龙产业链，带动新疆特色农产品年交易额超过300亿元。

自2018年起，沧州市开展盐碱地改良利用示范区和华北地区农田土壤改良试验区，以点带面、点面结合、连片推进，通过盐碱地改良利用和生态治理，增加耕地面积，提高粮食产量。举例来说，沧州市沧县第一家“党支部+合作社+农户”性质的专业农业合作社——沧县春润农业专业合作社进行流转后咨询农科院农业专家进行盐碱地的改良指导，采用深耕、大水漫灌、排碱沟、施农家肥等方法对盐碱地进行治理改良。合作社2023年计划种植捷麦19品种旱碱麦4000余亩，预计小麦产量达到1400吨，面粉产量980余吨。

像这样的专业合作社，在沧县还不止一家。为了破解“谁来种地”“怎么种地”的难题，沧县鑫翰种植专业合作社理事长、92年出生的张宸，在10年前走出校园，走进田间地头，回到家乡给五万多亩土地当起了“田保姆”，发展农业生产社会化服务，用专业的社会化服务组织替农户“下地干活”。

千家万户“小生产”对接千变万化“大市场”。2022年，鑫翰种植专业合作社为农户代销粮食10945吨，销售额2735.97万元，农户获利1094万元，户均获利2169元。通过推动土地托管，有效带动小农户参与现代农业发展，通过先进适用的品种、技术、装备等要素导入农业生产，推动农业标准化生产、集约化经营。

为民造福，努力打造乡村振兴“聚宝盆”。建设经济强县、美丽沧县，从打造“无事不扰，有求必应”最优营商环境抓起，创建“书记县长企业家微信群、8912345民心热线、政企恳谈会”服务体系，实现主导产业和各乡镇商协会全覆盖，让企业家有平台说话，话说了不白说，打通了服务企业“快速路”。推行“拿地即开工”模式，压缩工业类项目审批至39天。建立规上和拟培规企业县级领导挂牌帮扶机制，让企业家创业更安心、生活更舒心、发展更有信心。

数据显示，2023年上半年，沧县农村人均可支配收入完成11570元，沧州市农村人均可支配收入完成10425元。近年来，沧县把发展特色农产品种植作为农业发展、农民增收致富主渠道，引导农户调整产业结构，大力发展特色种植，着力培育特色鲜明、带动力强的专业种植项目，为全面推进乡村振兴蓄势赋能。