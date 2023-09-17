热销的软底拖鞋或带“硬”伤

最近，一种软底拖鞋在网上热销。相关商家宣称，这种拖鞋柔软轻盈有弹性，一脚踩上去，仿佛整个人都陷入云端，每根脚趾头都在放松，是拖鞋界的“天花板”。此外，这种拖鞋看上去也非常软萌，舒适感加上高颜值让不少人“种草”。

不过，天津体育学院运动人体科学系教授谭思洁在接受科技日报记者采访时表示，柔软的鞋底虽然能带来暂时的舒适感，但是长期踩着过软的鞋子，可能会对我们的脚部关节造成损伤，选择鞋子还是要根据自身情况，不可一味追求某种功能。

鞋底过软会让人不易转移重心

记者进入国内某电商网站，搜索“软底拖鞋”，弹出上千个不同款式的相关产品。其中，有的商家为了突出“软”，把鞋底做得很厚；还有些商家在直播视频中展示软底拖鞋的时候，为了证明其柔软舒适，用手前后翻折、左右拧揉鞋底。

其实，这种拖鞋能如此之软，并非是用了什么黑科技，市面上大部分此类鞋都是由乙烯—乙酸乙烯共聚物（EVA）材料制作而成的，而EVA是用来制作拖鞋、箱包、手机保护壳等的常见材料。该材料之所以柔软，是因为与传统制鞋材料——聚乙烯相比，EVA材质的结晶度较低，从而有更好的柔韧性和抗冲击性。

“鞋底软看似更加舒适，其实穿久了就会对人体足弓造成伤害，继而增加踝关节、膝关节等出现疼痛和伤病的风险。”谭思洁强调。

众所周知，我们的足弓是由多块骨骼与关节组成，在足内肌、足外肌、韧带及筋膜的支撑下，共同维持形成的拱形结构。足弓像个避震器，可以缓冲人们行走、跑跳时产生的冲击力。

研究表明，人在正常行走时，足部需承受人体2倍至3倍体重的负荷，在跑步时需承受人体5倍左右体重的负荷。在跳跃时，足部承受的负荷更是达到了体重的10倍。

“与硬底的鞋相比，软底鞋的缓冲效果更好，可以吸收膝盖所受到的冲击力，减少关节压力，起到保护关节的作用。”谭思洁指出，“不过，鞋底过于软的鞋子，会让人在行走时不易进行重心的转移。太软的鞋底会削弱我们对足底的控制力，鞋子的不稳定性也随之增强，身体需要花费更多的力气来保持平衡，还会增大崴脚、扭脚的风险。”

需根据自身情况选合适的鞋

“选择一双合适的鞋，对于我们脚部的健康至关重要。”谭思洁建议，要挑选一双合适的鞋，首先要确定自己足弓的类型。

如果是高弓足，因为足底接触地面的面积较小，就要选择缓震效果好的鞋子。反之，如果是低弓足或扁平足，则应着重选择支撑性较好的鞋子，加强对脚底中部的支撑。

“特别是处在生长发育期的儿童，其骨骼正在生长塑形阶段，穿鞋底过软的鞋会对他们的足弓、腿部造成明显的损害。”谭思洁提醒道。

普通人选鞋子，可以根据不同情况选择鞋底软硬度不同的鞋子，平时居家散步时可穿舒适的软底鞋，需要长时间走路或爬山时最好选承托力强的硬底鞋。

在鞋子支撑力方面，需要注意，即使是平底鞋鞋底最好也要有一定厚度，后跟高度以1.5厘米至2厘米为宜，这样既有利于保护足弓、提升鞋子的抗震能力，又可以降低过度的定向转动，增强活动时的稳定性。要想判断鞋子的支撑性，可以扭一扭鞋子，看其中部会不会扭曲，支撑性强的鞋子，其中部具有较好的抗扭曲性。

“千里之行始于足下。”谭思洁最后提醒，选择鞋子切不能盲目跟风，一定要根据自己的情况选择适合自己的鞋。