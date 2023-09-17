雷暴天气为何会诱发哮喘

“之前下完小雨，我都会出去走走，感觉鼻子很舒服。但这次雷雨天后，我却觉得呼吸困难、咳嗽气短。”9月4日，43岁的张先生来到北京世纪坛医院变态反应中心门诊就诊，通过他的症状自述和相关检查结果，张先生最终被确诊为雷暴哮喘。

9月2日，内蒙古自治区等地突发雷暴雨，当地医院接诊了很多出现哮喘症状的患者，雷暴哮喘这一疾病也随即走入大众视野，引发关注。近日，北京也陆续出现了雷暴哮喘患者。

那么，什么是雷暴哮喘？雷暴哮喘应该如何防治？为解答这些问题，科技日报记者专访了北京世纪坛医院变态反应中心主任王学艳。

花粉症患者是雷暴哮喘的易感人群

王学艳告诉记者，雷暴哮喘是指在雷暴天气中或紧随其后出现的支气管哮喘急性发作或加重，多发生在花粉季节。患有雷暴哮喘的病人会突然出现喘息、气促，有的还会伴有胸闷或咳嗽等症状，这些也是哮喘的典型症状。

为什么雷暴天气后易引发哮喘？王学艳表示，雷暴天气能够在短时间内使空气中的花粉浓度快速升高，花粉会因巨大的湿度差而吸水、溶胀、崩裂，释放出大量具有变应原性且直径更小的颗粒或碎片。这些颗粒或碎片会随下降气流或雨滴返回地表，更易进入人的下呼吸道，导致哮喘发作。

“简单来说，雷暴天气发生前的大风会传播花粉，将花粉卷入湿润的云层。遇水后的花粉会‘膨胀’，而雷电又‘击碎’了这些‘膨胀’的花粉，使花粉变成了更小的微粒，更容易进入人的鼻腔和呼吸道，从而诱发哮喘。”王学艳解释道。

王学艳指出，有花粉症、过敏性鼻炎、过敏性哮喘等呼吸道过敏性疾病的患者是雷暴哮喘的易感人群。9月初是北方秋季花粉高峰期，空气中飘散的主要致敏花粉是蒿属、葎草属/大麻属等杂草植物花粉。它们的花粉量大体轻，易于播散。

“预计2—3周后，北方地区的花粉量将下降。”王学艳说，“除了花粉外，霉菌也可能是过敏原。对霉菌过敏后遇到雷暴天气，也有可能诱发雷暴哮喘。”

做好防护、规范用药可防治雷暴哮喘

据了解，9月2日内蒙古自治区妇幼保健院儿内科门急诊在当日晚间雷雨后4个小时内，接诊了400余名过敏性哮喘患者，截至3日17时共接诊过敏性哮喘患者850余名。“内蒙古呼和浩特市多家医院与政府机构积极应对，保障患者得到有效治疗，尚未发现雷暴哮喘死亡病例。”王学艳说。

上周，王学艳接诊了一位青少年，他自述往年这个季节出现过哮喘的症状。在近期北京的雷雨天后，他更加难受，喘不上气，呼吸急促。王学艳告诉记者，这位青少年也被确诊为雷暴哮喘。在使用抗过敏药物后，他的症状好多了。8月以来，北京世纪坛医院变态反应中心门诊共接诊上万名患者，截至9月8日共有6例确诊为雷暴哮喘。

“雷暴哮喘可防可治，不必恐慌。雷暴哮喘的治疗方式与其他呼吸道过敏性疾病相似，包括口服抗过敏药、吸入糖皮质激素类药物等。”王学艳说，“患者经过正确治疗后，症状都可以很快缓解。”

由于花粉过敏引起的过敏性鼻炎，是雷暴哮喘敏感的高危险因素。因此，有效控制花粉过敏症状可以很大程度上减少雷暴哮喘的发生几率。“现在我国北方地区正处于花粉高峰期，做好防护、规范用药可以预防雷暴哮喘。”王学艳说。

王学艳建议，对于花粉过敏的患者，在医生指导下，家中可备防过敏小药箱，准备抗组胺药物、白三烯受体拮抗剂、支气管扩张剂、吸入激素类药物等，预防雷暴哮喘。外出时应戴好口罩，佩戴防护眼镜。回家后可用盐水冲洗鼻腔，并及时洗澡、清洗衣物。此外还应关注天气情况，如有雷暴天气，尽量避免外出，还要记得关好门窗。一旦出现呼吸急促、胸闷咳嗽等症状，要及时用药，症状较重者需及时就医。

“花粉过敏症状的轻重和花粉的浓度有关，具有显著的季节性、时间性。花粉日播报App、中国天气网等平台会发布多地每日花粉相关数据，建议相关患者关注。”王学艳说。

“花粉高峰期，患者在症状较为明显时，可以药物对症治疗为主，免疫调节治疗为辅；症状缓解期则应以特异性免疫治疗（脱敏治疗）为主。”王学艳表示，在明确患者过敏原后，可采取少量递增法进行脱敏治疗，以提高患者对该过敏原的耐受力，从而使患者的过敏症状减轻甚至不再发病，减少用药或不再用药。这也将有效预防雷暴哮喘的发生。