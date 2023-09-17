餐厅使用预制菜该不该公示？

近日， “线下餐厅也用预制菜”“预制菜进校园”等话题引发网友热议。江苏省消保委调查发现，78.1%的消费者反映线下饭店、餐厅针对使用预制菜这一情况未做到提前告知。江苏省消保委表示，预制菜假冒现做菜涉嫌虚假宣传和消费欺诈，呼吁商家主动清晰公示。

菜品是否为预制菜

餐厅很少主动告知

花胶鸡、焖牛腩、牛大骨、酸菜鱼、毛血旺、腌笃鲜……原本一些制作工序非常繁琐的菜肴，在餐厅点餐不到10分钟就被端上桌。不少顾客在感慨效率的同时，也有人怀疑自己吃到的可能是预制菜。

对于是否使用预制菜，很多餐厅均讳莫如深。在北京青年报记者探访的百余家餐厅中，几乎没有餐厅会主动告知消费者，自己使用了预制菜。更是有一些餐厅在被问及部分菜品是否是预制菜时，回答称菜品来自公司中央厨房，再到餐厅进行进一步烹制。“这就是预制菜，只是没直说。”一位餐饮从业者表示。

北京青年报去年7月31日有关餐厅预制菜制作堂食菜肴的相关报道《下馆子吃到的是预制菜还是大厨现炒？消费者能不能维护知情权》，引发中消协的关注。在中消协2022年上半年全国消协组织受理投诉情况分析中，点名了预制菜菜品标识不详细，外卖、堂食中使用预制菜未告知，消费者知情权、选择权受到损害等问题。

江苏消保委日前发布微调查，了解消费者对线下餐厅、饭店使用预制菜的态度看法。调查结果显示：62.8%的消费者在外出就餐过程中遇到过饭店、餐厅使用预制菜；53.2%的消费者反对饭店、餐厅使用预制菜，表示去餐厅就是想吃新鲜菜品；65.6%的消费者认为饭店、餐厅使用预制菜应当提前告知；78.1%的消费者反映线下饭店、餐厅针对使用预制菜这一情况未做到提前告知。

预制菜早不是“科技与狠活”

部分消费者仍难以接受

预制菜引发热议的部分原因，是部分消费者认为预制菜在质量与口味方面无法与现制菜比肩。随着锁鲜技术、冷链技术的发展，预制菜菜品种类越来越丰富，技术也愈发成熟。但技术和质量的进步仍旧无法扭转消费者对预制菜的质疑。

很多消费者认为，预制菜是预先制作好的菜，区别于现做的菜，因此对预制菜略有微词，如不够新鲜、口味单调、口感不佳、食品添加剂问题、营养单一等。

然而，这些并没有妨碍预制菜市场的迅猛发展。数据显示，2022年我国预制菜市场规模达4196亿元，同比增长21.3%。根据中国连锁经营协会的数据，目前，预制菜行业下游最大的需求来自餐饮企业，占比达80%。小吃快餐店、连锁店、主打外卖的餐饮店、乡厨、团餐食堂等是预制菜应用的主要场景。其中，一些头部连锁餐饮企业中预制菜使用比例较高，部分餐厅8成以上的菜品是预制菜。部分高端餐饮、酒店宴席也开始频繁使用预制菜。

在业内人士看来，预制菜早已不是多年前的“科技与狠活”，现有技术让一些走不出当地的生鲜食材可以卖遍全国，也可以让食材在最新鲜的状态下烹制好并封装，可以维持这一口感直到被再次打开。不仅如此，对于连锁企业来说，预制菜解决了不同门店菜品口味如何统一的问题，甚至在一些情况下，让食品安全的系数有所提升。当然，也有不少餐饮从业者坚持现制菜肴，并认为预制菜让厨师从业者在技能上出现倒退。

预制菜假冒现做菜

涉嫌虚假宣传和消费欺诈

江苏省消保委认为，预制菜对于餐厅提升效率、稳定出品发挥了极强的作用。但对消费者而言，为了一席美味特意前往餐厅，结果吃到的却是预制菜，体验感有落差。尤其是有些餐厅、饭馆使用预制菜还不明确告知，更有甚者挂羊头卖狗肉，冒充“大厨手作”，又进一步拉满了消费者的怒气值。

我国《消费者权益保护法》规定，消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利，也享有自主选择商品或者服务的权利。

如果餐厅使用预制菜，应尽到明示、提醒义务，食客可以选择消费或者不消费，反之则涉嫌侵害消费者的知情权和选择权。预制菜假冒现做菜更涉嫌虚假宣传和消费欺诈。

江苏省消保委呼吁对是否为

预制菜应主动清晰公示

对此，江苏省消保委呼吁餐饮企业和商家提高自律自觉意识，对使用菜品的来源、是否为预制菜、制作工艺等要素，主动清晰公示。

为进一步促进预制菜行业健康有序发展，提升包括学生家长在内的广大消费者的接受程度，还需多方共同努力。

预制菜生产企业要提升科技水平，着力攻克技术难点，如预制菜的还原度、保鲜度，不断改进预制菜的口味与食品安全。监管部门要落实责任，加大日常监督检查力度，同时对消费者反映比较集中、突出的问题，开展有针对性的专项监督检查，依法打击违法违规和损害消费者权益的行为。行业协会要探索建立相关规则、标准，倡导预制菜企业积极履行社会责任，树立良好社会形象。

文/本报记者 张鑫

统筹/余美英