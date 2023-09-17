第四批国家集采 高值医用耗材启动

国家组织高值医用耗材联合采购办公室日前印发《国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购公告》，标志着第四批国家组织高值医用耗材集采正式启动。此次集中带量采购产品为人工晶体类及运动医学类医用耗材。增材制造技术（即3D打印类）产品可自愿参加。公告对采购产品范围、类别、材质等进行要求。

公告明确，联盟地区有使用人工晶体类或运动医学类医用耗材的公立医疗机构均应参加。医保定点社会办医疗机构和社会办医疗机构在承诺遵守此次集采规定的前提下，按所在省区市的相关规定自愿参加。

在采购规则方面，公告对竞价单元、竞价规则、拟中选规则等作出规定。其中，联合采购办公室将组织医疗机构填报采购需求量，并汇总采购需求量后按一定比例形成意向采购量。

此次人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购周期为2年，自中选结果实际执行日起计算。已自行开展人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购，且尚在采购协议期内的省份，可顺延执行此次集采结果。

这一批高值医用耗材集采如何产生中选产品，成为外界关注的焦点。根据《公告》，综合考虑医疗机构需求、企业供应意愿和供应能力等因素，将企业分单元分别竞价。同一产品类别下，分A、B两个竞价单元。各竞价单元内企业以产品类别开展竞价，通过价格竞争产生拟中选企业。