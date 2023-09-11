人民网北京9月11日电 （记者乔业琼）为弘扬杏林精神，挖掘杏林文化，促进中医药传承创新发展，近日，由北京中医药大学、江西中医药大学、人民政协报社共同指导，庐山市人民政府、庐山市政协主办的杏林遗址与文化精神研讨会在北京举行。

杏林遗址与文化精神研讨会在京举行。人民网记者 乔业琼摄

江西省九江市委常委、庐山管理局党委书记、庐山市委书记邵九思在致辞中介绍，当前庐山市正在深入挖掘和弘扬杏林文化，规划建设董奉杏林文化园，着力打造成为中医药人的朝圣地、中医药医养圣地、研学基地、杏林文化旅游目的地、中医药健康产业聚集地，为杏林文化的传承创新发展创造更好的条件和环境，努力推动中医药事业高质量发展。

对此，全国政协委员，国家中医药管理局原副局长，中华慈善总会党委书记、副会长孙达在会上表示，董奉杏林文化园为打造杏林品牌，让杏林产业、杏林经济以及杏林文化的发展有了依托。要同步完善配套设施，不断丰富和发展董奉杏林文化园项目建设，让杏林精神在庐山、在江西这块美丽的土地上大放光彩。要结合各方力量论证、提炼、升华杏林文化精神内涵，加大宣传力度，提高社会认知，从而更好地讲述杏林故事，擦亮杏林品牌。

在主题发言中，江西省九江学院庐山文化研究中心兼职研究员，原星子县文化局局长刘希波从古文献、地方志以及历代游记，论证了杏林遗址在庐山；通过古诗词咏颂和民间传说，论证了董奉是一位医德高尚、医术高超、医药高效的良医。北京中医药大学国学院院长李良松则认为，董奉是中医养生集大成者，古时被称为“医仙”，把弘扬医仙文化作为庐山杏林文化、中医药文化挖掘整理的前提，十分重要。

研讨会上发布了《董奉杏林文化园可行性研究报告》，江西农业大学城乡规划设计研究院院长陈飞平向与会嘉宾介绍董奉杏林文化园总体布局思路。

来自不同领域的专家，针对杏林遗址、杏林精神和董奉杏林文化园建设发表自己的意见和建议。中国中医科学院中国医史文献研究所所长肖永芝认为，探讨杏林精神，当务之急就是把董奉杏林文化作为一个文化符号固定下来，通过固定的、大家认可的形象展现，让人想到杏林就能连接庐山。

江西中医药大学副书记章德林表示，挖掘杏林文化，打造董奉杏林文化园，有利于坚定文化自信，有利于中医药传承创新发展，也有利于庐山市探索实现康养与文旅相结合的路径。

北京中医药大学副校长陶晓华认为，庐山以杏林文化为切入点发展中医药事业，意义重大。庐山本身集中医药、康养、文化、旅游等于一体，具有非常坚实的发展基础，并开发杏林遗址，挖掘杏林文化，已具备成熟的技术条件和人才储备，通过实施董奉杏林文化园项目，对促进地方经济发展有积极意义。

“在当今时代，充分发掘中医药文化精华，实现创造性转化、创新性发展是非常重要和必要的。”中华中医药学会副秘书长陈俊峰建议，通过杏林文化挖掘，打造庐山文化品牌集群，以庐山文化助推杏林文化、养生文化，以杏林文化、养生文化擦亮庐山文化品牌，推动文化与产业相结合，推动当地文旅发展。

国家中医药管理局中西医结合与少数民族医药司副司长、二级巡视员赵文华认为，中华传统医学文化是原创的、自有的，如何将弘扬中华传统医学文化与社会主义核心价值观有效贯通，是值得思考的，要提高站位，研究和探索国家大健康项目与传统医学文化相融合。