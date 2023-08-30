扫码消费岂能变成“强制关注”（网上中国）

程 硕作（新华社发）

“不扫码注册会员，没法点餐”“得扫码关注才可以缴停车费”“必须关注公众号才能开发票”……本应带来便利的二维码，如今却因强制关注公众号缴费、被迫授权个人信息等情况的出现，成了消费的“拦路码”。中国消费者协会相关负责人近日表示，将在全国范围内开展“反对强制关注公众号”消费监督工作，更好保护消费者合法权益。

“强制扫码”影响消费体验

“扫码点餐，必须先关注公众号，不然点不了。”近日，家住江苏扬州的刘女士在一家餐馆扫码点餐时，却被提示要关注商家公众号并授权她的手机号码等信息。“如果不选择‘同意’就没法点餐，我只能照做。”

“但扫码关注只是一个‘开始’，之后有些商家公众号会没完没了地给我推送垃圾信息。”刘女士说，各种营销广告令她烦不胜烦，还有些商家在扫码点餐时，要求提供姓名、电话等个人信息，或者要求开通访问消费者位置信息权限，让人感到不安。

类似的行为并不少见，如今，“强制扫码关注”频现多种生活场景。

“最近在一家商厦出停车场时，我没有提前缴费，本来以为扫出口闸机的那个二维码就可以显示交多少钱，但没想到要先关注公众号，点击其中的停车缴费菜单跳到小程序后，才能完成付费，非常麻烦。”上海居民赵先生说。

为了应付监管，部分商家甚至打起了“擦边球”。比如有些店铺的商家在结账时要求消费者下载使用该店APP，否则只能选择现金支付，无形中导致消费者体验大打折扣。

专家认为，技术进步应使百姓生活更加便捷，“强制扫码”忽视了消费者的意愿和感受。部分商家靠“霸王条款”与耍“小聪明”透支消费者信任，只能获一时之利，最终会砸了自己的生意。

个人信息泄露带来安全隐患

商家设计“强制扫码”，背后离不开利益驱使。近日，上海市消保委调查了29家知名度较高的奶茶店、快餐店，发现某知名连锁奶茶品牌每收到一笔订单，就可产生87条数据。调查发现，这些店铺累计产生的数据已超100亿条。其中，涉及消费者姓名、电话、收货地址等敏感个人信息达6.7亿条。

一名小程序开发者透露，当小程序的用户量达到1000人以上时，店家可申请接入广告，当顾客点击或浏览广告时，店家即可分得流量费。另外，一些商家会借此进行大量引流，把公众号养“肥”后，再高价售卖变现。在此过程中，消费者的一些敏感个人信息可能被非法获取，进而增加消费者隐私泄露、被营销信息骚扰的风险。

业内人士认为，从消费者权益的角度说，“强制扫码关注”是一种形式上的自愿、实质上的强制。

同济大学法学院多元解纷法治研究中心主任徐文海认为，“强制扫码关注”的服务方式，一定程度上侵犯了消费者的公平交易权，“《消费者权益保护法》明确规定，经营者不得利用格式条款并借助技术手段强制交易，‘强制扫码关注’对部分不愿意扫码的消费者是不公平的。”

首都经济贸易大学法学院讲师屈向东介绍，《个人信息保护法》第14条规定，基于个人同意处理个人信息的，该同意应当由个人在充分知情的前提下自愿、明确作出。“在扫码消费的服务场景下，经营者应使用简单易懂的语言，明确向消费者告知采集、使用其个人信息的目的、范围、用途等，从而达到消费者充分知情。”

对不法商家加大执法力度

维护消费者合法权益、净化消费环境，需要多方合力共治。

据了解，针对扫码消费中存在的问题，消费者可通过电子邮件向中消协反映。中消协将委托专业维权志愿者对线索进行汇总、分析、整理，并视情节采取提示警示、支持消费者诉讼、提起消费民事公益诉讼等方式，依法维护消费者合法权益。

北京、上海、江苏等地消协组织曾发出关于扫码消费行业自律承诺和倡议，呼吁商场、餐厅、停车场等商家在扫码缴费过程中不强制关注公众号、不过度索取个人信息。

国家互联网信息办公室新修订的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》明确提出，未经互联网用户知情同意，不得以任何方式强制或者变相强制订阅关注其他用户公众账号。

“治理‘强制关注’乱象，法治的‘雷霆出击’势在必行。”屈向东建议，相关部门应加强协作，健全体制机制，对侵犯消费者个人权益的商家加大执法力度，打出约谈、罚款、整改等“组合拳”，以起到警示和威慑作用。

徐文海认为，在消费者通过扫码方式进行消费时，作为个人信息保护责任主体的商家，应当仅收集最小范围的必要信息，且在消费结束后，承担起清除顾客相应消费信息的责任，自觉避免泄露数据、滥用数据牟利等行为的发生。

“未来，随着个人信息保护规则的不断健全与监管手段的配套升级，扫码消费所具有的提升交易效率、降低交易成本的正向激励作用不断显现，消费者个人信息的侵权态势将得到进一步遏制。”屈向东说。