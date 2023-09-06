66种医药产品纳入跨境电商进口清单

2023年服贸会顺义区专场新闻发布会4日召开。北京青年报记者获悉，顺义区今年正式开通进口生物制品检验绿色通道，在全国首创进口生物制品口岸法定检验及批签发新模式，检验抽样受理通关时间从24小时缩短到1.5小时。同时，顺义区在全国首创跨境电商销售医药产品试点，目前已有66种医药产品纳入跨境电商进口清单。

据介绍，顺义区高效推进政策创新。全力争取更多先行先试突破性政策，形成7项全国突破性政策创新。全国首创利用综保区开展飞机维修企业航空器材包修转包修理业务免抵退税试点，实现税费节约超20万元，周期节约700天。全国首创跨境电商销售医药产品试点，目前已有66种医药产品纳入跨境电商进口清单。全国首创保税物流供应链监管新模式，企业航材平均送修周期由60天缩短至35天，单次航班保障成本降低超20%。全国首创“免税、保税和跨境电商”政策衔接试点，试点以来销售额近80亿元，有力促进消费回流和潜力释放。今年1月，进口生物制品检验绿色通道开通，是全国首创进口生物制品口岸法定检验及批签发新模式，检验抽样受理通关时间从24小时缩短到1.5小时。

同时，顺义区产业活力不断释放。顺义发挥政策磁石效应，提振产业全面开放。印发《顺义区支持产业发展若干措施》，形成“1+N”产业政策体系。航空领域，制定《促进顺义区航空货运发展措施》，这是全市首个支持航空货运发展的政策；商务会展领域，出台全市唯一区级会展产业扶持政策《顺义区鼓励会展产业集聚扶持办法》；金融领域，出台《顺义区关于打造首都产业金融中心促进金融产业发展的支持办法》，吸引优质金融机构入区发展。文旅领域，印发实施《顺义区促进文化和旅游产业发展扶持奖励办法》，持续推进BRTV数字文化产业基地建设，文化保税展拍模式实现口岸15分钟提货到区内展馆。