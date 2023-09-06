中国智能家电拓展海外市场

随着中国制造业不断优化升级，中国家电正以“中国智造”的形象走向世界。中国品牌智能家电凭借质量、创新等优势走俏海外，让更多家庭享受科技进步带来的便利生活。同时，一些中国家电企业设立海外生产基地以及配套产业链，助力当地产业升级，创造就业岗位，促进经济社会发展。

“带来全新智能家居体验”

来自南非的瓦尼莎对家里的“新成员”十分满意，它不但能定时提醒家人食品过期时间、推荐上百种食谱，还会替瓦尼莎把当天需要购买的食材通过短信通知丈夫，并在她做饭时贴心地播放她喜欢的视频节目……这位“新成员”，就是海信南非公司去年推出的智能冰箱。瓦尼莎亲切地称它为“靓姐妹”，“它已成为我们家厨房里的重要一员，不仅因为美观，更因为智能。”

泰国曼谷市民艾欧选择中国品牌智能家电的一个重要原因，是这些产品“充满人性化的细节”。他家里的海尔洗衣机不仅噪声小，还有多种洗涤功能可以选择，能够满足不同衣物的清洗需求。“我经常使用15分钟快洗模式，这在夏天非常实用。”艾欧介绍。

“把空调温度调到23摄氏度，打开电视播放今天的足球比赛……”近日，在巴西圣保罗市举行的消费电子展上，专程来TCL展台参观的费尔南多主动向记者演示起该品牌产品。“通过简单的语音指令，家里的电视就能切换不同的使用场景，无论是工作、健身还是游戏，这给我带来全新智能家居体验。”费尔南多说。

“以创新科技实力吸引用户”

“注重研发、先进的技术以及完善的供应链等优势，让中国品牌智能家电成为能够提供创新技术的优质产品。”TCL巴西公司副总裁菲利普·法伊介绍，中国智能家电品牌近年不断加大技术研发投入，仅TCL就在全球拥有43个研发中心和32个制造基地，致力于研发和制造适合不同市场的新产品。

泰国地处热带，几乎一年四季都需要开空调制冷或除湿。但潮湿的环境使空调内部极易滋生霉菌，当地很多用户要定期请专业人员进行深度清洁。针对这一问题，海尔电器（泰国）有限公司在泰国成功上市自清洁空调，利用自清洁技术，剥离空调蒸发器上的灰尘、污垢、霉菌，保持空调内部洁净，为用户带去健康和便捷。

巴西瓦加斯基金会大学国际金融副教授夏华声对记者表示，“中国智造”科技含量和工业水平不断提高，将使中国智能家电竞争力进一步增强，“中国智能家电以创新科技实力吸引用户，未来‘出海’前景无限广阔。”

“积极与当地分享先进技术和经验”

促进智能家电消费，产业供给是关键。除常规的成品出口，中国智能家电品牌在海外设立生产基地以及配套产业链，或者通过收购国外品牌加快全球产业布局，为当地产业升级、扩大就业等作出贡献。

2013年，海信集团和中非发展基金共同出资3.5亿兰特（1美元约合19兰特）在开普敦北部建立海信南非工业园。通过职业辅导计划，工业园区内约70%的管理岗位由当地员工担任，还为物流、回收、安保、保洁等配套行业创造了5000多个就业机会。

美的埃及洗碗机工厂是北非和中东地区第一家使用现代先进生产技术的洗碗机工厂。“工厂实现了数字化、自动化等技术的集成与综合运用，并利用这些新技术实现商业模式、产品研发模式、生产模式、质量管理模式和消费者服务模式等全方位变革，促进效率提升、节能减排和经营优化。”工厂负责人陈巍巍介绍，工厂致力于推动研发、制造和人才的本土化，为当地提供了约1500个工作岗位，“我们积极与当地分享先进技术和经验，不断提升本土制造能力，零部件本地化比例已达到60%。”