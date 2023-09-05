哪些人群需要接种流感疫苗？中疾控发布指南

人民网北京9月5日电 （记者乔业琼）据中疾控微信公众号消息，为更好地指导我国流感预防控制和疫苗使用工作，中疾控在2022年版指南基础上进行了更新和修订，形成了《中国流感疫苗预防接种技术指南(2023-2024)》（以下简称《指南》）。

《指南》建议，所有≥6月龄且无接种禁忌的人都应接种流感疫苗。结合流感疫情形势和多病共防的防控策略，尽可能降低流感的危害，优先推荐以下重点和高风险人群及时接种：

1. 医务人员，包括临床救治人员、公共卫生人员、卫生检疫人员等；

2. 60岁及以上的老年人；

3. 罹患一种或多种慢性病人群；

4. 养老机构、长期护理机构、福利院等人群聚集场所脆弱人群及员工；

5. 孕妇；

6. 6-59月龄儿童；

7. 6月龄以下婴儿的家庭成员和看护人员；

8. 托幼机构、中小学校、监管场所等重点场所人群。

在接种剂次方面，《指南》建议，对于流感病毒灭活疫苗，6月龄-8岁儿童，如既往未接种过流感疫苗，首次接种时，应接种2剂次，间隔≥4周；2022-2023年度或以前接种过1剂次或以上流感疫苗，则接种1剂次；9岁及以上儿童和成人无论是否既往接种过流感疫苗仅需接种1剂次。对于流感病毒减毒活疫苗，无论是否接种过流感疫苗，仅接种1剂次。

此外，结合世界卫生组织关于流感疫苗和新冠疫苗同时接种的建议，并结合国内外研究进展，《指南》建议，18岁及以上人群可在一次接受免疫服务时，在两侧肢体分别接种灭活流感疫苗和新冠疫苗；18岁以下的人群，建议流感疫苗与新冠疫苗接种间隔仍大于14天。

《指南》还建议，各地在疫苗供应到位后尽早开展接种工作，尽量在当地流感流行季前完成接种。对可接种不同类型或不同厂家疫苗产品的人群，可由受种者（或其监护人）自愿选择接种任何一种流感疫苗，无优先推荐。同一流行季，已按照接种程序完成全程接种的人员，无需再次接种。孕妇在孕期的任一阶段均可接种灭活流感疫苗。接种单位在整个流行季节都可以提供接种服务。