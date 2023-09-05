2023年中国国际服务贸易交易会·中医药健康产业国际智库论坛举行

9月3日，由国家中医药管理局指导，北京市中医管理局、北京市科学技术协会、朝阳区人民政府共同主办，北京市石景山区人民政府、衡水市人民政府共同支持，北京市中医药对外交流与技术合作中心、北京市科学技术协会创新服务中心、北京华誉共享中医药研究发展中心国际智库、北京市中西医结合国际会诊中心、北京市中医管理局中医药文化与产业服务国际平台、中国中医科学院针灸研究所北京国际针灸培训中心、北京博士后成果转化基地、北京中医药学会、北京中西医结合学会、中华中医药学会继续教育分会等共同承办的2023年中国国际服务贸易交易会·中医药健康产业国际智库论坛在首钢园（500人大会场）隆重举行。

第十三届全国人大常委会副委员长、中国科学院院士陈竺在贺信中对论坛表示高度重视和肯定。中医药健康产业国际智库论坛在助推中医药传承创新发展、健康产业高质量发展方面做出了积极贡献，要充分发挥论坛平台功能作用，加快提升中西医结合健康服务能力、推动中医药与产业、教育、人才、文化、科技融合发展，持续为城市经济、文化协同发展增添新动能。

伴随服贸会的召开，全球唯一中医药产业国际智库论坛今年已经走过了第6个年头，今年是疫情后开的第一次论坛，也是“十四五”规划开局、新时代新征程开的第一个论坛。北京市中医管理局局长屠志涛致欢迎词中提出，中医药健康产业国际智库论坛呈现了政策研究、区域发展、城市协同发展、国际合作、健康产业、健康服务“六”大品牌特色，发布更多签约项目、促进更多实质性合作和政策落地，围绕中医科学化、产业化、国际化，让中医药为人类健康共同体做出更大的贡献。

匈牙利外交部前副部长、经济合作与发展组织（OECD）驻华代表Dr.Tamas Hajba、马来西亚传统医药局局长吴清顺博士Dr.Goh Cheng Soon、中巴友协主席Dr.Henrique Couto Nóbrega等国际组织、国际城市代表在中医药国际化发展方面分享见解和观点，为推动中医药文化传播、中医药健康产业发展，促进中医药与科技、教育、旅游、产业等融合贡献积极力量。

国家中医药管理局国际合作司副司长朱海东从文化交流、产业交流等方面分享中医药国际化方面取得的成果。中医药已传播到全球196个国家，中医针灸、太极拳、藏药浴被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，要充分发挥中医药健康产业国际智库论坛平台优势，助推更多中医药成果。

北京市科学技术协会党组成员、副主席孟凡兴致辞中表示，中医药健康产业国际智库论坛是继北京市科协与市中医局签署战略合作协议后共同举办首场大型活动，也是双方深化合作务实的重要举措，双方将发挥各自资源优势，围绕中医药产业创新发展、中医特色人才培养、中医药科技成果转化、中医药健康科学普及与传播、新型学会组织建设和国际交流合作等开展深度合作。通过优化创新机制，完善服务保障，加强协同联动，助力中医药事业高质量发展和北京国际科创中心的建设。

作为北京“两区”建设重要承载地，朝阳区紧抓服务贸易发展的机遇，持续完善中医药服务体系、加强中医药创新传承、深化中医药交流合作，全力打造区域中医药服务特色品牌。“亮马河国际风情水岸经济带”中医药健康产业服务项目，将是朝阳区推动中医药产业文化创造性转化、产业创新性发展又一次新的尝试。朝阳区委副书记、区长吴小杰致辞中表示，本次论坛是朝阳区第三年作为主办方参与论坛的活动，未来朝阳区将充分吸收借鉴中医药健康产业国际智库论坛的各项成果，积极链接特色城市、特色企业、特色品牌，集聚名医、名科、名方、名药，着力打造医、药、研、产、园，全链条中医药创新传承发展新生态。

签约发布环节，国家中医药管理局国际合作司副司长朱海东、北京市中医管理局局长屠志涛、北京市科学技术协会党组成员、副主席孟凡兴、朝阳区委副书记、区长吴小杰、朝阳区副区长舒毕磊进行国家中医药传承创新发展示范试点项目之北京市朝阳区“亮马河国际风情水岸经济带”中医药健康产业服务项目·发布，通过“聚焦一个平台、树立一个品牌、发布一条旅游路线、打造一批中医药传承创新发展项目、开展一系列中西医结合健康服务行动”，建设朝阳区中医药传承创新发展特色示范试点，探索形成可推广、可复制的朝阳模式。

中医药名医故里联合体“城市日暨市长发布”环节，衡水市作为2023“城市日”主题城市，向国内外展现衡水中医药文化底蕴和城市特色魅力，促进中医药服务贸易在内的中医药全产业链和城市协同发展。

衡水市人民政府副市长崔海霞与国内外嘉宾共同感受衡水之美、助力衡水之兴。她表示，衡水市加快推进中医药现代化、产业化、融合化，全力构建“审批事项最少、审批时间最短、审批费用最低”的“三最”营商环境，倾力打造集“医、养、文、体”于一体的产业链，深入推进中医药融合发展并将与朝阳区积极对接融入“亮马河国际风情水岸经济带”，紧密实现京衡中医药协同，打造中医药健康产业发展的典范城市。

北京市中西医结合国际会诊中心服务行动发布环节，北京市中医管理局局长屠志涛、经济合作与发展组织（OECD）驻华代表Dr.Tamas Haiba、朝阳区卫生健康委员会主任张瑞、海淀区委卫生健康工作委员会书记李劲涛、石景山区卫健委张志军副主任、衡水市卫健委高卫红主任、北大六院副院长岳伟华、海淀医院中医科刘赟主任进行医教圆融1+N美学与中西医结合身心健康“六合”项目发布，通过推广一系列精品课程及中西医结合健康服务，构建一批以院士国医大师、知名中西医结合专家、特级教师、学科带头人等为首“六合”首席专家顾问团队，打造一支“六合”多语种中医药文化传播师资团队，将中医药五种资源转化为德、智、体、美、劳“五育”资源，将中华传统文化的民族文化之美、中医药科学之美、中西医结合健康之美融入“五育并举”中，艺合、美合、身心合、操合、游学合、智合“六合”聚力点燃中医药传承创新发展新引擎，探索出一条国际化、可复制的医教圆融高质量发展之路。

论坛上，北京按摩医院等6家单位联合发布成立“医疗按摩机构高质量发展联盟”，旨在推动建设优质高效的中医药服务体系，做实基层中医药服务网络，推动各地医疗按摩机构广泛深入协作、共同建设发展，以医院建设、业务运营发展为目标，组织开展业务合作、经验交流、技术培训、人才进修、新技术新项目推广等，形成多机构、多形式的院际协作，做到信息互通、资源共享。

在中巴传统医药合作项目发布及签约环节，进行了“北京中巴传统医药研究中心”授牌仪式，发布《巴西药用植物指南》并签署“中巴传统医药合作谅解备忘录”，深化中医药文化在巴西的传播和推广，共同促进中巴传统医药现代化和国际化发展。

论坛启动了中国中医科学院望京医院与韩国东国大学医学中心（医疗院）签约仪式暨第二届中韩医学论坛启动仪式，双方将开展全方位的医学临床、科研、教学的交流与合作。

论坛还启动了中国中医科学院针灸研究所与防城港市卫生健康委员会“东盟国家中医针灸推广”合作签约仪式。中国中医科学院针灸研究所致力于“一带一路”国家中医针灸传播,面向上海合作组织成员国和东盟国家推动医学创新合作，奋力打造国际医学新高地,助力构建人类卫生健康共同体的新篇章。

科技助力中医药产业发展高层研讨会环节，北京中医药大学团委副书记代立飞主持。海淀区委卫生健康工委书记、区卫生健康委主任李劲涛，从中医药文化科普基地、骨干教师队伍、中医药文化特色课程、中医药文化传播使者队伍、中医药文化学生社团、校园中医药文化传播作品、校园中医药文化角、校园中医药护眼工程、中医药文化进校园示范校、海淀区中医药文化节等方面，讲述分享海淀区在医教融合发展之路、在建设高水平的中医药传承创新服务体系中的经验成果。

微软总部人工智能首席科学家、技术合伙人、国家级特聘专家李岚，首都医科大学附属北京佑安医院首席专家、教授李秀惠，约旦旅游局中国代表处成晨笑女士，北京大学药学院二级教授、博士生导师、北京药学会药化主委李中军，国家精神心理疾病临床医学研究中心副主任岳伟华围绕“科技助力中医药产业高质量发展，创新中医药服务贸易业态及中西医结合服务模式”主题，从科技创新、康养旅游、健康防治等角度分享经验和观点，共同为中医药健康事业发展贡献中国智慧、中国力量。

北京市中西医结合国际会诊中心-社保+商保“双保险”中西医结合家庭保健官服务模式圆桌论坛上，北京市中西医结合国际会诊中心、安盛天平财产保险北京分公司及中国人民健康保险股份有限公司等“共保体”单位、国内外专家学者多领域、多视角探讨社保+商保“双保险”中西医结合家庭健康服务模式新突破、新实践，并进行了北京市中西医结合国际会诊中心·社保+商保“双保险”中西医结合国际化家庭保健官服务模式之首批中医商保服务包发布、北京市中西医结合国际会诊中心与安盛天平财产保险北京分公司、中国人民健康保险股份有限公司北京分公司合作备忘录签约仪式发布。（金兰）