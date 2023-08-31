“一经售出，概不退换？”演出票务“霸道”条款惹争议

“距离演出还有两个月，也没有出票，为什么不能退票？”近日，来自浙江金华的王女士向《工人日报》记者反映，她在某票务平台上购买了合肥某音乐节的门票，想退票却被一再拒绝。

王女士介绍，音乐节演出分为10月28日、29日两天，每天阵容不同。“我进行缺货登记的时候选择的是10月28日199元的早鸟票，后来系统抢到的却是299元的预售票。”王女士说，自己为了能顺利观看演出，犹豫之下还是选择了支付票款，却没有注意到，抢到的是10月29日的票。

没能买到心仪演出阵容的门票，王女士立刻申请退票。几经周折联系上人工客服后，她得到的答复却是：“因为演出票品的特殊性与时效性，购票成功不支持退换票。”该音乐节的实名制购票及入场方案中同样写明：“票品为有价票券，非普通商品，其背后承载的文化服务具有时效性、稀缺性等特征，一经售出，概不退换。”

王女士的遭遇并非孤例。今年以来，演出市场持续升温，“一票难求”的场景屡屡出现。与此同时，演出票务原因导致的纠纷也日渐增多，成为消费者投诉的热点领域。

记者采访获悉，无论是由于行程有变等，还是由于演出阵容发生变化、平台跳票等原因，消费者的退票请求通常都会被拒绝。消费者只能在二手平台上转让演出票，或寄希望于通过投诉实现退票目的。

演出票售出后为何不能退票，有业内人士称，允许退票一方面可能影响二次销售，对演出主办方、场地方收入造成影响；另一方面，也可能导致黄牛低成本囤票，助长黄牛的倒票行为。

对此，中国人民大学法学院教授刘俊海表示，如果距离演出尚有充足的时间，即使允许退票，也完全可以做到把损失降到最低。此外，目前，许多演出要求的门票、身份证、人脸识别一致的“三证合一”方式，很大程度起到了打击黄牛的作用，以防黄牛为名不退票，损害了消费者的合法权益。

中国法学会消费者权益保护法研究会副秘书长陈音江认为，票品“一经售出，概不退换”相当于将风险全部交由消费者承担，平台有滥用缔约优势推行霸王条款之嫌。

陈音江建议，可以借鉴火车票、机票等的退票规则，制定合理的退改签制度，根据距离演出时间长短设置阶梯退票费率，而非让消费者承担全部风险和责任。

刘俊海表示，促进演出市场发展繁荣，需要进一步打造消费者友好型的演出市场生态环境，“主办方和平台应完整、真实、准确披露演出信息，若消费者在法律规定范围内行使合同解除权，应当及时同意其退票请求；有关部门应充分运用行政监管、行政处罚和行政指导权限，加强监管。”（时斓娜）