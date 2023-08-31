严重或危及生命！亚洲多国流行 海关紧急提醒

蚊媒传染病，是指由蚊子传播的自然疫源性疾病，常见的有流行性乙型脑炎、疟疾、登革热等传染病。今年以来，亚洲多国登革热流行，广州海关从入境人员中检出多例以登革热为主的蚊媒传染病。

在广州白云机场，入境旅客陆续通过卫生检疫通道。工作人员告诉记者，7月以来，随着出入境人数上升，登革热等境外输入性蚊媒传染病的风险也有所增加。

广州海关所属广州白云机场海关旅检二处旅检一科副科长 王心玉：我们会提前分析研判来自非洲、东南亚等热带、亚热带地区航班，重点关注有发热、皮疹、肌肉关节痛等症状人员，精准筛查高风险旅客。对其进行流行病学调查和医学排查，并规范实施采样送检。

海关提醒出境旅客，出行前应关注目的地疫情动态，旅行途中做好防蚊措施，回国入境时如有发热、皮疹等相关症状，应主动向海关如实申报。

广州国际旅行卫生保健中心旅行医学部部长 梁蓉蓉：大多数蚊媒传染病都会有发热、疲乏等症状，严重者未得到及时医疗救治可能会危及生命健康。预防蚊媒传染病的最好方法就是防蚊，旅客在境外旅游时，可穿着浅色长袖衣服及长裤、喷洒蚊虫驱避剂、使用蚊帐等自我防护措施避免蚊虫叮咬。(央视新闻客户端)