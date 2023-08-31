办好小食堂，托举大民生

社区食堂，满足老龄群体的饮食需求，增添幸福滋味，传递城市温情

【关键词】社区食堂

【事件】上午10点半，浙江省杭州市西湖区北山街道幸福餐厅，居住在附近的老年人早早前来就餐。等到中午12点左右，在周边上班的年轻人陆续到来，打菜窗口前又排起长队。一段时间以来，在北京市、上海市、浙江省杭州市等地，社区食堂逐渐走红，不只老年人，附近的年轻居民也逐渐成为消费者。

【点评】

一日三餐不仅是人民群众基本的生活需求，还是获得感、幸福感、安全感的重要来源。“做饭愁、吃饭难”是不少老年人的烦心事、子女的操心事。开办社区食堂，有助于解决留守、孤寡、独居、高龄等老年人的吃饭问题，让老年人就近吃得饱、吃得好。

今年7月，商务部等13部门制定的《全面推进城市一刻钟便民生活圈建设三年行动计划（2023—2025）》明确提出，探索发展社区食堂，建立老年人助餐服务网络。数据显示，全国目前存续在业状态的各类社区食堂经营主体达6700余家。社区食堂开在家门口，老年人成为最直接的受益群体，不用费力买菜做饭，就近便能吃到营养均衡、热气腾腾的饭菜，省事又省心。这不仅体现着“老吾老以及人之老”的温暖关怀，更彰显着“多谋民生之利，多解民生之忧”的价值理念。

现在不少社区食堂，不仅满足老年人的用餐需求，还在向满足更多周边人群需求发展。在北京市石景山区鲁谷街道，社区打造“理想+云厨房”自助模式，服务周边社区居民的同时，也吸引了附近商业楼宇里的人群。位于浙江省杭州市余杭区仓前街道的果岭百岁幸福家老年食堂，除了满足老年人用餐，还在暑期向周边双职工家庭孩子开放。在福建省福州市鼓楼区温泉街道汤边社区，在三餐时间之外，社区食堂被打造成为老人公共活动空间，老人们在这里可以学习书法、摄影、合唱等。社区食堂的提质升级，体现出服务的精细化与人性化，以及管理理念的转变提升。让社区食堂日渐融入社区居民的社会交往和精神文化生活，将为更多人群带来方便、在更多方面释放暖意。

让社区食堂惠及广大老龄群体，还需要政策精准发力。在现实中，有的社区缺少经营场地，社区食堂服务能力有限；有的社区食堂面临资金短缺难题。政府部门应主动担当作为，牵头整合资源，帮助解决场地、资金等难题，也应通过政策性优惠等引导，鼓励和吸引社会资本广泛参与建设。政府部门搭台，社会力量参与，经营主体大展所能，才能形成资源的融合联动，共同把社区食堂这件好事办好。

作为一项便民服务工程，社区食堂不仅完善着城市一刻钟便民生活圈，也丰富了就餐选择，开辟出新的消费市场。一处场地不大的社区食堂，满足老龄群体的饮食需求，增添幸福滋味，传递城市温情。这篇美好生活的烟火乐章，暖心亦动人。

《 人民日报 》（ 2023年08月31日 05 版）