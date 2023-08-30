国家疾控局印发《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》

人民网北京8月30日电 （记者乔业琼）据国家疾控局微信公众号消息，在全面总结评价《综合防控儿童青少年近视实施方案》5年来实践经验和近视防控最新科研及专业技术成果的基础上，国家疾控局组织制定了《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》（以下简称《指南》），从公共卫生维度提出推进儿童青少年近视防控适宜技术和综合干预措施，以科学指导儿童青少年近视防控工作。

在考虑环境与行为因素、遗传因素和眼进化规律以及社会文化因素等多重病因的基础上，《指南》提出儿童青少年近视干预技术，采用三级预防策略落实公共卫生综合干预措施，以预防、降低、减缓儿童青少年近视发生发展。

加强一级预防。围绕“光照/紫外线-视网膜多巴胺分泌增加-眼轴生长减缓”“近距离长时间用眼-脉络膜缺血-巩膜缺氧及重塑性改变”等近视病因理论的进展，以及近视相关的环境与行为风险因素开展近视防控干预，提出近视风险行为监测评价与干预、学校-家庭-社区视觉环境改善、日间户外活动2小时和体育锻炼1小时、师生家长全员健康教育等具体公共卫生干预技术。

推进二级预防。注重视力健康筛查，加强近视分级管理，做到早预警、早发现、早诊断。特别要关注学龄前儿童和小学生的屈光状况及远视储备量，加强科学研究，结合环境与行为风险因素、远视储备量、眼轴长度、等效球镜和遗传风险等多维度指标，建立近视风险预警模型。

落实三级预防。做好近视分级与矫正，科学配戴眼镜。近视发病年龄早或发展速度快的儿童青少年要在医生或视光师指导下对症采用光学矫正、药物矫正或中医药方法减缓近视进展。对存在眼底病理改变和其他并发症的儿童青少年，家长要及时带孩子到专业医疗机构经专科医生诊治。专业机构在筛查学生视力时，对发现高度近视及近视进展快速的儿童青少年要及时提供转介服务，实现公共卫生与临床矫治的融合。