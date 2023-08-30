人民健康“五进”关爱服务计划走进中国海油

8月24日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）走进中国海洋石油集团有限公司（以下简称”中国海油“），在中国海油党建工作部、中国海油直属（总部）工会的支持下，为广大职工送去周到细致、贴心暖心和更加数智化的健康服务，也为企业的可持续发展注入更多活力。

人民健康“五进”关爱服务计划走进中国海洋石油集团有限公司

结合活动前期细致的健康需求调研，本场活动为中国海油约1000名职工“量身”配置了美丽健康、健康管理主题关爱专区，其中不仅包括皮肤健康检测、肤质日常护理知识普及、中医智慧健康检测、养生保健科普问题、健康生活服务体验等多组互动项目，还有科普竞赛、科学健身等多种沉浸式体验，为职工们提供了可学习、可体验、可互动的健康管理方案。

近年来，随着人们生活节奏改变、工作压力增大，骨科疾病和骨健康问题日益突出。北京积水潭医院脊柱外科主任医师韩骁来到活动现场，重点就“骨骼健康知识”进行科普，并针对广大职工的骨骼健康问题答疑解惑。

活动当天还邀请到了首都医科大学附属北京胸科医院重症医学科、呼吸道感染性疾病科主任医师康乃民，首都医科大学附属北京中医医院传统疗法科（推拿科）主任马彦旭，北京大学第六医院研究员汪向东，北京大学第一医院急诊、全科医学科主任医师李秀清，中国人民解放军总医院介入超声科副主任医师窦健萍结合专科特点为职工提供健康筛查、科普、咨询等服务。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。（张慧丹）