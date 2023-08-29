如何保障患者手术质量安全？国家卫健委发布行动方案

人民网北京8月29日电 （记者乔业琼）为深入推进健康中国建设，进一步提升医疗机构手术管理能力，保障患者手术质量安全，按照《全面提升医疗质量行动计划（2023-2025年）》安排，国家卫健委组织制定了《手术质量安全提升行动方案（2023-2025年）》（以下简称《方案》），并于近日印发。

按照《方案》要求，利用3年时间，进一步完善手术质量安全管理体系，形成科学规范、责权清晰、运行顺畅的管理机制。到2025年末，住院患者围手术期死亡、手术并发症、麻醉并发症等负性事件发生率进一步下降，非计划重返手术室再手术率不高于1.8‰，住院患者手术后获得性指标发生率不高于7.5‰，手术麻醉期间低体温发生率、I类切口手术抗菌药物预防使用率进一步降低，日间手术占择期手术的比例进一步提高，四级手术术前多学科讨论制度得到全面落实。

《方案》从术前、术中、术后风险管理和系统持续改进等4个方面提出15条具体举措。一是以科学评估为抓手，加强术前风险管理。指导医疗机构围绕手术风险、手术人员能力、患者风险加强评估与管理，科学制定手术方案并做好术前准备，尽可能的降低手术风险。二是以强化手术核查为基础，严格术中风险管理。指导医疗机构围绕手术设备和设施、手术人员及环节、患者与手术过程等核心要素和环节加强核对核查，防止出现差错，保障手术安全。三是以精细管理为保障，强化术后风险管理。指导医疗机构做好术后转运衔接、即时评估、恢复管理、出院指导等方面工作，尽可能消除术后安全隐患，保障患者术后康复。四是以优化机制为手段，实现系统持续改进。指导医疗机构完善内部管理体系，建立健全手术安全持续改进机制，从系统管理层面保障手术安全。

据悉，此次行动自2023年8月开始启动，范围为全国二级以上医疗机构。2023年9月-2025年9月期间，各医疗机构结合实际情况开展手术质量安全改进工作，按年度进行工作部署和工作总结，逐步健全和优化手术质量安全管理工作体系和机制，落实手术分级管理要求，实现手术质量安全持续改进。2025年10月-12月，各省级卫生健康行政部门对手术质量安全提升专项工作进行全面总结评估。