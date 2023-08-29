厚植医疗底色 平安健康持续打造管理式医疗模式

近日，平安健康医疗科技有限公司（以下简称“平安健康”）公布2023年中期业绩报告，引发业界关注。报告期内，该公司上半年营收22.2亿元，医疗服务收入占比增长至46.5%，企业健康管理收入和付费用户数显著提升。伴随业务结构持续优化，公司降本增效效果显著，毛利率同比上升5.6个百分点至32.2%，净亏损同比大幅收窄47.2%至2.45亿元，向盈利目标加速前进。

据了解，近年来，平安健康紧密融入平安集团的“综合金融+医疗健康”双轮驱动战略，坚持践行“管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务”的商业模式，致力于打造具有特色的管理式医疗模式。

平安健康相关负责人介绍，作为一家以服务为内核的医疗健康企业，公司以专业的医疗“底色”与过硬的服务质量不断赢得市场用户的口碑，主要得益于公司成立初始就建立的严格的质控系统。例如，在医疗服务方面，建立服务标准化体系、供应商管理质控体系。此外，为保证医生在执业过程中的服务质量，平安健康建立了合理用药系统、重症监控系统以及辅助诊断系统，同时，成立专门的医疗质控部门，建立企业专属的鹰眼监控系统，用于抽查、查验整体差错率以及病案满足率，将每一个投诉或者差错性问题追溯至相应责任人。

“对每一项服务的流程、环节、标准细致拆分，精益求精，细致选择供应商并对其进行监督管理”，是平安健康独特的商业模式。

据介绍，在“保险+医疗健康”领域，平安健康致力于打造“有温度”的保险，联合平安人寿升级臻享RUN（2023）健康服务计划，建立起“以用户为核心”的会员分层运营体系，通过提供家庭医生、健管计划、健康检测、慢病防控等医健服务，满足用户对高品质、多元化健康生活的追求。此外，平安健康借助线上线下健康管理服务网络优势，深化与平安产险、健康险在服务场景方面的融合，从而有效提升用户对公司的认可度和使用的活跃度。

作为企业服务亮点之一的“在线问诊服务”，主要为用户提供实时医疗健康咨询、用药就医建议及康复调理指导等服务，例如，根据用户病情开具处方、送药上门，打造“求医问药”的一站式解决方案；通过为用户匹配专属家庭医生，建立覆盖全生命周期的会员档案，将医疗健康服务前置化。

近年来，平安健康紧抓医疗健康服务线上化的市场机遇，以“快、准、高”的服务标准为医疗服务保障，确定了“管理式医疗+家庭医生会员制+O2O医疗健康服务”的商业模式，旨在为用户提供有温度的医疗健康服务。

“医疗服务能力是平安健康的压舱之石，严肃医疗是平安健康可持续发展的根本，家庭医生会员制是平安健康的核心竞争力。”平安健康相关负责人表示，公司通过“家庭医生”连接线上线下医疗资源及服务，实现日常的健康管理以及诊前、诊中、诊后的陪护，并将其延伸至后续的康复阶段，按需为用户协调安排贯穿线上线下的医疗健康相关服务，为用户“省心，省时，又省钱”。（赵晓彤）