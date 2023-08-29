华润集团：全力推动中医药产业链高质量发展

8月21日，“中药产业链沙龙”在云南昆明举行。沙龙由国务院国资委指导，华润集团主办，以“中药传承创新发展”为主题，聚焦“标准化药材”和“智能化制造”，围绕产业升级、创新研发、合作共建等方面，深入探讨以科技引领与企业共建带动中药产业链新途径。

云南省委书记王宁出席，国务院国资委副主任苟坪、云南省副省长张治礼、中国工程院院士张伯礼、华润集团董事长王祥明及部分产业链企业代表致辞。两院院士朱有勇、郝小江参加活动。国务院国资委、云南省、昆明市政府相关领导，行业协会、科研院所、上下游企业代表共200余人参加沙龙。

苟坪指出，国务院国资委推动中央企业聚焦提高核心竞争力、增强核心功能，把布局发展战略性新兴产业作为重要使命，深入开展产业链建设工作。中央企业要坚持传承创新，坚定文化自信，发挥资源优势和示范引领作用，加强在中医药资源研发、生产应用等关键环节的布局；要坚持科技支撑，加快原创性、紧迫性科技攻关，加强高能级研发平台建设，加大多元资金投入，运用数智化技术引领中医药产业转型；要坚持协同合作，继续发挥龙头企业主体支撑作用，深化各方合作，共同答好中医药现代化之问，实施好产业链融通发展共链行动，打造一批高水平产业集群，加强国际合作，推动更多中医药产品服务进入国际市场。

聚焦中药特点，探索产业发展思路。以著名的通用型中药“三七”为例，三七是最具产业规模的中药材大品种，从三七的种植、研发到药品生产、贸易，具有中药全产业链发展特性。近年来，华润集团在三七产业链建设中不断探索实践中药产业高质量发展。华润集团与昆明理工大学合作绘制三七产业链图谱，归纳出三七研发力量分散、基础研究有待加强、产品同质化高、缺乏有影响力品牌等8个制约三七产业链高质量发展的核心问题，以解决问题为出发点，制定了三七产业链建设规划。规划以云南省实现3700亿产值的目标为指引，细化“基础固链、技术补链、融合强链、优化塑链”四个方面的具体工作。2022年6月，华润集团与云南省政府签署全面深化战略合作协议，在大健康领域围绕三七产业链建设，探索与中药强省打造“央地合作”典型模式。在“中药产业链沙龙”上，华润分享了项目经验。

强化基础研究，发挥主体支撑作用。首先，强化三七种植环节的技术研究和体系建设。华润集团联合云南农业大学，在中国工程院院士朱有勇带领下建立林下三七示范基地，开展林下仿生栽培技术研究及商业化种植推广，推动解决三七种植的连作障碍、耕地占用等问题，也有效提高了三七品质。同时华润集团将中药材基地建设20余年的经验应用到三七种植的研究和推广工作中，借鉴中药资源关键技术图谱，提高三七种植组织化程度，促进三七种植向绿色化、规范化发展。其次，强化三七临床价值挖掘。通过积极发掘新的临床适应症，加大已上市品种的临床研究、循证医学研究，巩固三七中成药产品的市场。华润集团以三七产品的开发和产业化应用为研究课题，先后分别获得国家科学技术进步二等奖。后续，华润将通过揭榜挂帅机制攻坚三七产业发展的技术难题，推动三七重点科研项目攻坚，促进重大科技成果加速落地转化，夯实三七产业传承创新发展基础。华润集团董事长王祥明表示，华润集团积极落实中央关于中医药和产业链工作的指示批示精神，将中医药发展、现代产业链建设与企业发展密切融合，积极开展中药产业链建设并发挥主体支撑和融通带动作用。在中医药产业领域，华润三九将与云南文山壮族苗族自治州进一步合作，聚合产业资源，推动云南千亿级三七产业目标实现。

据悉，今年年初国务院国资委指导中央企业开展“产业链融通发展共链行动”。以华润为例，在云南省委省政府的大力支持下，华润携手院士专家与三七产业链有关企业共同启动了“中药产业链（三七产业）共链行动”，通过与产业合作，融通带动三七产业链上中下游，形成三七产业链的分工协作、优势互补的产业生态。

华润集团方面指出，中药产业链建设任重而道远，重任在肩，使命如磐，中央企业将以坚决的态度和有力的举措，要努力当好“产业基础能力提升者、发展方向引领者、协同合作组织者”，发挥中央企业的主体支撑和融通带动作用，全力推动中药产业链高质量发展，更好地服务于中国人民、世界人民。