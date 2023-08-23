直播预告：食管癌如何防治？来听专家解读

每年的8月24日是“食管癌患者关爱日”。食管癌是常见的消化道肿瘤，其发病率和死亡率各国差异很大。我国是世界上食管癌高发地区之一，患者发病年龄多在40岁以上。食管癌的发生与哪些因素有关？近年来，食管癌的治疗又有怎么样的新进展？

8月24日10:00，人民好医生客户端将邀请到复旦大学附属中山医院胸外科主任、食管癌中心主任谭黎杰，复旦大学附属中山医院食管亚专科主任尹俊做客直播间，分享食管癌防治的相关科普知识。

专家简介

谭黎杰，教授、主任医师、博士研究生导师。复旦大学附属中山医院胸外科主任、食管外科主任、食管癌中心主任。任中华医学会胸心血管外科分会食管疾病学组委员、中国抗癌协会食管癌专业委员会常委、中国医师协会外科医师分会食管外科专家委员会委员、中国医师协会内镜医师分会理事、海峡两岸医药卫生交流协会胸外科专业委员会副主任委员等。

尹俊，复旦大学附属中山医院食管亚专科主任、复旦大学研究员、博士研究生导师。任国际食管疾病学会委员、世界肺癌协会委员、中国临床肿瘤学会委员、国际食管疾病学会中国分会青年委员、中国抗癌协会食管癌专业委员会青年委员、上海市医师协会胸外科医师分会食管工作组副组长。

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