研究发现患癌风险升高可能与睡眠时间短有关

8月14日，记者从华中科技大学同济医学院附属同济医院获悉，该院肝脏外科张万广教授团队对中国健康与养老追踪调查的数据分析发现：睡眠时间短与患癌风险升高有关；在长期总睡眠不足的生活习惯下，女性更容易患癌症。相关研究成果发表在学术期刊《癌症》上。

张万广介绍，该研究纳入了1.4万余名参与者，每两年对参与者进行1次随访，统计其睡眠时间变化和癌症患病情况。

在平均7年的随访期间，该团队发现，睡眠时间短与参与者患癌风险升高有关，这种风险在不同性别和体重的人群中有很大差异；而睡眠时间长与患癌风险之间并没有明显关联。

和夜间睡眠时间为6—8小时的参与者相比，夜间睡眠时间小于6小时的参与者患癌风险升高41%。和午睡时间大于60分钟的参与者相比，从不午睡的参与者患癌风险升高60%。和夜间睡眠时间为6—8小时且午睡时间大于60分钟的参与者相比，夜间睡眠时间小于6小时且从不午睡的参与者患癌风险升高82%。

和总睡眠时间（含夜间睡眠和午睡时间）为7—8小时的参与者相比，总睡眠时间小于7小时的参与者患癌风险升高69%。而且这种风险在男性、超重或肥胖的参与者中更显著，分别升高95%和70%。

上述研究还发现，随访期间睡眠持续时间变化与女性参与者患癌风险有关，与男性参与者并没有明显关联。

在长期夜间睡眠小于6小时的生活习惯下，女性人群的患癌风险升高41%；同时，长期总睡眠时间小于6小时的女性与保持7—8小时睡眠的女性相比，患癌风险增加了126%。

研究人员提示，保证睡眠时间很重要，特别是女性更要关注睡眠。