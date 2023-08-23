医疗影像上“云”值得推广（民生观）

让数据多跑路、群众少跑腿，降低各种成本、避免资源浪费，方便群众就医

登录云平台即可调取患者近15年来在省内各家公立医院拍的片子，患者就医不用再带着过去的医疗影像了……近年来，江苏省持续推进云影像平台建设，让医学影像上“云”，着力破解各医院医疗信息不互通不互认问题，为医疗服务提质升级探了新路。（详见本报8月22日社会版）

据了解，国家卫生健康委、国家医保局等部门2022年曾专门发文，要求推动医疗机构检查检验结果的互通共享。医疗影像上“云”的做法，值得肯定，值得推广。

首先，能降低患者负担。看过病的都知道，拍一张片子，往往需要几百上千元不等。治疗大病、慢性病，换家医院再看看是常事，有些地方，医院间医疗影像已经实现了互通互认，那倒还好，患者只是麻烦点，记着带上片子就行了；尚未实现互通互认的地方，换个医院得再拍一套或者几套片子，就要多花不少钱。短期内多次进行医学造影检查，对身体也会造成一定的损伤。另外，拍片子也需要排队，甚至预约，又要耗进去不少时间。建立一个云平台，各医院给患者做完影像检查后，数据资料必须定期上传，这些数据其他医院可以调用，这样，既避免了不必要的重复检查，又为患者降低了就医成本，还方便了许多，是件大好事。

其次，这种举措，技术上并不困难。据了解，一家医院建立自己的医疗影像数据库，患者来就诊随时调用，早就已经实现，只需要有更高层次的协调机制，建立统一平台，消除信息壁垒，即可实现共享与互通。其实，让数据多跑路、群众少跑腿，降低各种成本、避免资源浪费，方便群众办事，在很多领域早就做到了。尚没有实现医疗信息互通互认的地方，研究一下这种做法，结合本地实际进行借鉴，何乐而不为呢？

此外，当医疗影像数据海量积累起来之后，还能有更多的好处。众所周知，大数据能够实现数据增值。各医院的影像数据汇聚起来，对于探索疾病形成机制和研究新的治疗策略，甚至训练辅助诊疗的人工智能，都有很大的价值。让云影像平台的数据增量转化为技术创新的有效变量，让信息为医疗卫生事业发展赋能，值得期待。

解决好人民群众急难愁盼问题，需要站在服务群众的角度，多想一步，多做一步，踏踏实实向前推进；我们的许多工作，就是在这样的一步一步踏实前行中，惠了民生、暖了民心。

《 人民日报 》（ 2023年08月23日 14 版）