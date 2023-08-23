行走阡陌，刘永生从医40余年，把服务乡亲健康当作毕生事业；无影灯下，邵志敏与时间赛跑，为患者送去最适合且能最大程度受益的治疗；异国他乡，中国援外医疗队队员真情真意为受援国人民服务，用实际行动诠释敬佑生命、济世救人的铮铮誓言……在新时代的伟大实践中，心怀大爱、热忱付出的广大医务工作者恪守医德医风医道，修医德、行仁术，以医者仁心守护人民生命健康，为推进健康中国建设努力贡献力量。

医者仁心，源自对生命的敬畏之心。穿上一袭白衣，便是担起一份责任与期待，容不得一丝一毫的懈怠。无论是为救治危重产妇，在高原的绝壁小道中徒步穿行一夜的索朗片多，还是每天花上大半天时间坐在显示器前阅片，为患者寻找“生命的光”的陈峰，或是带领同事通宵达旦制作流行病学调查报告，第一时间最大限度防范新冠病毒社区传播的康敏，他们无不以敬畏之心护佑生命，用精湛的医术回报患者的信任，深情诠释着大医精诚的高尚品格。

医者仁心，体现在对患者的关爱之中。医疗是有温度的事业，医生是有温度的职业，要始终从患者的角度想患者之所想、忧患者之所忧、急患者之所急，让患者尽快重获健康、重燃希望。因为一句“要尽最大努力给患者带来希望”的承诺，李燕明28年来成功挽救1.5万余名患者生命；出于“把患儿当做自己的孩子”的初心，丁樱常常因细致的问诊，错过吃饭时间；坚守“护士必须用爱心与专业为患者解决问题”的理念，张颖惠在隔离病房一待就是六七个小时。把人民的生命健康放在第一位，以赤诚之心践行医道，他们一路播种，一路收获，激励着身边更多人成为用心守护人民生命健康的“最美”……