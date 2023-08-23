我科研团队提出糖尿病肾病联合用药创新方案

科技日报讯 （王根华 记者张强）近年来，糖尿病肾病治疗药物研发进展迅速，但在延缓病情的同时，也引发了致命的并发症——高钾血症。记者8月21日从海军军医大学第二附属医院（上海长征医院）获悉，该院肾脏病科毛志国教授团队对多种糖尿病肾病治疗药物在单药或不同组合联合应用，与患者高钾血症发生风险之间的相关性进行了系统研究，为糖尿病肾病治疗提出了联合治疗创新方案。相关成果日前发表在《美国肾脏病学会临床杂志》上。

高钾血症是各种慢性肾脏病肾功能不全进展到终末期尿毒症阶段常见的恶性并发症，与心律失常、心脏骤停或猝死等不良事件密切相关，也是早期启动透析的重要原因。糖尿病肾病患者作为慢性肾脏病的重点人群，是高钾血症的高发人群。近年来研发的对糖尿病肾病具有明确疗效的重点药物，如肾素—血管紧张素—醛固酮系统拮抗剂（RAASi），包括血管紧张素转化酶抑制剂（ACEI）、血管紧张素Ⅱ受体阻滞剂（ARB）、肾素抑制剂（RI）、盐皮质激素受体拮抗剂（MRA），以及钠—葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂（SGLT2i）等，在延缓疾病进展的同时，均有引发高钾血症的风险。为强化疗效，临床上也有大量此类药物的联合应用，但因其对血钾的不良影响，可能威胁患者的生命安全。

因此，为糖尿病肾病患者寻找合理“搭配”的药物，使其在发挥最大治疗价值的同时，规避不良反应的发生，在临床上具有重要意义。

毛志国教授团队的研究共纳入全球27项随机对照临床研究，共计43589例糖尿病肾病患者。研究结果表明，在这些可能影响糖尿病肾病患者高钾血症发生风险的治疗方案中，MRA在与其他RAASi联合治疗方案中，增加了额外的高钾血症发生风险，而SGLT2i的加入则可以逆转这种联合治疗方案引起的高钾血症发生风险。

毛志国表示，该研究的发现为临床如何优化制定联合用药方案提供了理论基础和高等级的实践证据，或可改变现有的临床实践和标准制定。