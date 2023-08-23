细胞疗法修复角膜损伤取得进展

科技日报北京8月22日电 （记者张梦然）美国麻省眼耳医院研究团队报告了一种革命性的干细胞疗法的Ⅰ期试验结果，这种疗法称为培养自体角膜缘上皮细胞移植（CALEC）。试验表明，该疗法短期内安全且耐受性良好。研究发表在最新一期《科学进展》杂志上。

经历了化学烧伤和其他眼部损伤的人会出现角膜缘干细胞缺乏症，即角膜周围组织细胞不可逆转的损失。患者的受伤眼睛会出现永久性视力丧失、疼痛和不适。如果没有角膜缘细胞和健康的眼睛表面，患者就无法接受人工角膜移植。

在第一阶段研究中，研究团队招募了5名一只眼睛遭受化学烧伤的患者并进行了活检。4人获得CALEC治疗，一系列质量控制测试确定另一名患者的细胞无法充分扩增。团队对接受CALEC治疗的患者进行了12个月的跟踪。

研究人员通过小型活检取出患者健康眼睛的干细胞，然后通过创新制造工艺在移植物上扩增和生长。两到三周后，CALEC移植物被送回医院并移植到角膜损伤患者的眼睛中。

4名一只眼睛遭受严重化学烧伤的患者经该法治疗12个月后，他们的角膜表面得到了恢复，其中两人能接受角膜移植，另外两人无需额外治疗，视力得到显著改善。

团队正在对15名接受CALEC治疗的患者进行下一阶段的临床试验以及为期18个月的跟踪，以更好地确定该手术的总体疗效。