眼部扫描能提前七年预诊帕金森病

科技日报北京8月21日电 （记者张佳欣）英国伦敦大学学院和伦敦摩菲眼科医院的一个研究团队借助人工智能确定了一组标志物，可在临床症状出现前7年诊断出帕金森病，这些标志物可通过眼扫描识别。相关研究发表在最新一期美国神经病学学会杂志《神经学》上。

医生们很早就知道，眼睛可作为身体其他部位的“窗口”，显示身体健康状况。高分辨率的视网膜图像现已成为眼科护理中的常用手段，尤其是光学相干断层扫描（OCT）。在不到一分钟的时间里，OCT扫描就能生成视网膜横截面，精确度达千分之一毫米。

这些图像对监测眼睛健康非常有用，但它们还有更大的价值，因为扫描视网膜是查看皮肤表面下的细胞层的唯一非侵入性方式。近年来，研究人员开始使用功能强大的计算机准确分析大量的OCT和其他眼扫描图像，所需时间大大少于人类。通过使用机器学习，计算机仅从这些图像中就能发现关于整个身体的隐藏信息。

这项研究证实了先前关于神经节细胞—内网状层（GCIPL）明显变薄的报道，并首次发现了较薄的视网膜内核层（INL）。研究进一步发现，这些层的厚度减少与患帕金森病的风险增加有关。

研究人员表示，还需要进一步的研究来确定GCIPL萎缩的进展是由帕金森病的大脑变化驱动的，还是INL变薄先于GCIPL萎缩。厘清这一机制，将确定视网膜成像是否可支持帕金森病患者的诊疗。