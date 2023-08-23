人民健康“五进”关爱服务计划走进北京南方庄社区

为了让居民更有“医”靠，切实提升居民的幸福感。8月15日，人民健康“五进”关爱服务计划（以下简称“五进”计划）来到北京南城，携手北京中医药大学东方医院走进东铁匠营街道南方庄社区，合力营造良好健康生活交流氛围，积极推动健康细胞建设。

人民健康“五进”关爱服务计划走进东铁匠营街道南方庄社区

结合活动前期细致的健康需求调研，本场活动为南方庄社区约6700位居民“量身”配置了中医主题关爱专场，其中不仅包括中医药常识普及、中医智慧健康检测、养生保健科普问答、健康生活服务体验等多组互动项目，还通过沉浸式体验让大家切身感受如何将健康管理、营养膳食、科学健身落到实处。

为更好地满足居民们的身心健康需求，提升自我保健意识，本次活动邀请北京中医药大学东方医院呼吸科副主任医师季坤、北京中医药大学东方医院风湿科副主任医师韦尼、北京中医药大学东方医院营养科主治医师魏帼为居民们提供了健康咨询服务，得到了群众的一致好评。

据了解，人民健康将继续联合中央有关单位、各地党委政府、大型企事业单位、权威社会组织，秉承“健康生活 与您共享”理念，持续开展人民健康“五进”关爱服务计划，并以主题教育活动为契机，通过走进机关、企业、社区、乡村、校园，把为民办实事作为重要内容，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，打造一条有中央媒体平台特色的健康中国、爱国卫生运动新型服务之路，不断增强人民群众的健康获得感、生活幸福感。