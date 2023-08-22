8月22日上午，中国计划生育协会联合全国爱卫办、国家卫生健康委、农业农村部、国家中医药管理局、全国妇联于四川省成都市举办2023年度“好家风·健康行”家庭健康主题推进活动——“国宝相伴 健康同行”群众性宣传活动，引领广大家庭重视家庭家教家风建设，倡导优生优育新风尚，推动健康生活理念根植家庭、深入人心。

会上，“家庭友好卡通动物形象征集”活动优秀作品正式公布。6幅以动物形象为设计原型的抽象化卡通设计作品，在发布会上获得展示，分别是：《幸福鸳鸯》《夫妻共担育儿责任——企鹅爸爸在行动》《幸福五重奏》《相亲相爱的熊猫一家》《快乐一家子》《其乐绒融》。

《幸福鸳鸯》在构图上形成汉字“家”。露水作点，莲叶作宝盖头，叶下鸳鸯家庭与碧水莲花，汇成“家”字，揭示着中国源远流长的家庭友好文化；《夫妻共担育儿责任——企鹅爸爸在行动》选择了帝企鹅为主体卡通动物形象，展示了帝企鹅爸爸化身“育儿达人”，与帝企鹅妈妈在冰天雪地中分工合作，其相互信任的理念和做法与新型家庭婚育文化所倡导的“夫妻共担育儿责任”相契合；《幸福五重奏》中天鹅爸爸妈妈将脖颈弯成心形、天鹅宝宝们在水面愉快嬉戏姿态，表达了父母恩爱、子女友好和谐的家庭友好观念；《相亲相爱的熊猫一家》描绘了国宝熊猫一家的欢乐场景，熊猫爸爸在吹竹笛，熊猫妈妈在执扇起舞，熊猫宝宝在一起玩耍，表达了一家五口其乐融融的家庭友好状态；《快乐一家子》中的鸭子步调一致的行走姿态表达了父母与孩子相亲相爱的家庭友好观念；《其乐绒融》描绘了燕子友爱互助、母慈子孝，雏燕反哺报恩的特征，体现着和谐温暖、友善互助的家庭观念。

虽然这6幅作品描绘了不同动物“一家子”的不同场景，但都表现了相亲相爱、互相扶助，表达了温馨、健康、关爱、支持、包容、互助的家庭友好社会氛围。

由中国计划生育协会主办，人民健康作为发布平台组织实施的“家庭友好卡通动物形象征集”活动于2023年6月5日启动。活动启动后，得到了社会积极响应。在一个月的投稿时间内，活动主办方收到300余幅作品投稿。清华大学、中国传媒大学、北京航空航空大学、北京工商大学、四川传媒学院、新疆艺术学院等高校的学生踊跃投稿，北京动漫游戏产业协会多家会员单位积极投稿。

投稿作品体现出公众对“家庭友好”概念的深入思考。有的作品体现的是一家团圆，有的是同辈动物之间的友爱，有的是表达子代反哺亲代的精神，也有的作品画了雄性成年动物照顾幼年动物，体现家庭责任共担。

作品征集结束后，主办方于7月、8月组织专家，从作品的主题表现性、艺术性、传播性等方面，进行了两轮评议和复审，并对评议结果进行了公示，最终遴选出6幅优秀作品公布。这些展示作品将用于宣传家庭友好观念，倡导全社会营造更加友好的家庭环境。欢迎广大网友持续关注。

“家庭友好卡通动物形象征集”活动优秀作品

作品《幸福鸳鸯》作者：张依琦

作品《夫妻共担育儿责任——企鹅爸爸在行动》

提交单位：宁波市江北区计生协

作品《幸福五重奏》作者：周易铭

作品《相亲相爱的熊猫一家》作者：郭羽丰

作品《快乐一家子》作者：赵书艺

作品《其乐绒融》作者：赵轩