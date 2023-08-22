医学影像上“云” 资料互通互认（办实事 解民忧）

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近年来，江苏省不断完善卫生健康云影像平台，让医学影像上“云”。医生登录平台就可以实时调取患者近15年来在省内各家公立医院拍的片子，方便患者就医的同时，也能进一步提升医生诊断的准确性与科学性，让患者更有获得感。

“拿手机就能看刚刚拍完的片子，太方便了！”江苏省苏州市市民王先生向记者展示着健康江苏公众号上自己刚刚拍摄的肺部CT影像图片。“有了云影像平台，自己家里的那些老胶片可以‘淘汰’了。”

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展以来，江苏省卫生健康委员会紧扣人民群众看病就医急难愁盼问题，深入调查研究，抓实问题整改，办好惠民实事，切实让人民群众健康获得感更加充实、更有保障、更可持续。

近日，记者在江苏省各大医院走访时发现，全省大部分公立医疗机构都已接入云影像平台，医生可以通过平台实时调阅患者医学影像数据，在平台上对病灶进行医学诊断排查，患者无须携带胶片前往医院。

2021年9月起，江苏在前期试点基础上，开始在全省公立医院试点建设江苏省卫生健康云影像平台，接入平台的医院给患者做完影像检查后，数据资料必须在12小时内上传到平台。截至目前，该平台已接入1872家公立医疗机构，占需接入总数的95.1%，今年9月底前，江苏将实现全省公立医疗机构应接尽接。

影像实时调阅便利

方便患者就医留存

“医生，我们来南京时走得急，以前拍的片子忘带了，这可怎么办呀？”江苏省人民医院胸外科诊室内，来自睢宁的刘女士焦急地与主治医师骆金华沟通老伴谢先生的病情。6月初，谢先生在徐州市中心医院初步诊断为食道癌早期，之前的十几张CT片子却被遗忘在家中。“您不要着急，我用系统查询一下。”骆金华一边安抚刘女士情绪，一边轻点几下鼠标进入江苏省卫生健康云影像平台系统，查询到谢先生之前进行的胸部CT平扫影像，并顺利完成影像调取，全过程花费不到10秒。

云影像平台的建立为群众就医提供便利之余，也一定程度上解决了之前各个医院影像资料不互认的问题。“过去，由于各种原因，患者经常需要在当前就诊机构重新拍摄医学影像，一方面增加了就医费用，另一方面短期内多次进行医学造影也会造成身体损伤。”骆金华告诉记者，如今，医生只用登录云影像平台就可以实时调取患者近15年来在省内各家公立医疗机构拍的片子。

“刘阿姨，不仅我这里可以看到谢叔叔的片子，您在手机上也能查询到。”刘女士根据骆金华的提示，打开健康江苏公众号，查询并调阅自己与老伴在省内各家公立医疗机构的影像档案和检查报告，“比以前方便多了。”在采访中不少患者向记者反映家中存放着大量医学影像胶片，由于长时间氧化加之潮湿导致大部分片子都已失效，这些不便正在被日益完善的云影像平台所化解。

“未来，江苏还将把个人健康体检数据、日常化验报告数据、健康档案数据等全部汇聚到‘云’上，患者打开手机就能随时随地查阅本人的健康资料。”江苏省卫生健康信息中心副主任唐凯说。

影像上云释放空间

提高诊疗分析能力

大门缓缓打开，大大小小的纸箱占满了整个房间，箱子里存放着数以万计的医学影像资料，这里是江苏省肿瘤医院医学影像科仓库。保存医学影像照片需要恒温恒湿、干燥避光的条件，而患者每一次的医学影像都需要留档保存，时间跨度长达20年之久。

“有了云影像平台系统之后，我们会保存重点影像的纸质照片，将大部分影像上传至系统云端保存，这样也能腾出更多院区空间，提高诊疗效率。”江苏省肿瘤医院副院长张勤说。

云影像平台还能让医生们看病更精准，提高诊断的准确性与科学性。一张传统医学影像胶片尺寸大多为8寸×10寸，在不大的空间上通常需要呈现多种角度的图像，为了清晰辨认，医生需要将胶片放在光源下查看，但受制于面积大小，加之胶片在印刷、保存过程中容易出现瑕疵，经常会出现关键点位成像不清晰等问题，影响医生判断。“现在，医生可以在电脑上查看影像并放大局部画面，在纸质片子上无法呈现的细节都能够显现。”张勤说。

“把患者这个部位的侧面图调阅出来。”张勤正在对一位宫颈瘤患者的CT影像进行分析，在云影像平台输入信息获得授权之后，上百张照片同时出现在屏幕之上，在屏幕上可以快速浏览病灶，放大局部图像。伴随医学影像技术的发展，一次成像往往会生成几百张甚至上千张照片，传统胶片仅能容纳部分关键角度照片，无法保证影像完整地呈现，影像数字化有效地解决了这一问题。

“同时，借助平台功能，调阅不同时期的影像资料，可以帮助医生发现原来可能忽略的细节，对疾病的发展有更清晰的判断。”张勤介绍。

提供海量数据支撑

助力人工智能医疗

在去年江苏省健康医疗大数据创新应用大赛上，一项名为《血管疾病辅助诊疗系统》的题目经过层层筛选，最后脱颖而出，获得优胜奖。文章中指出该系统能较为准确地识别血管狭窄部位，分割出狭窄部位附近血管轮廓，初步判断血管病变类型和支架建议位置，并在短时间内出具高质量的诊断报告。

“卫生医学云影像平台为我们科研提供了海量的数据支撑。”参赛团队负责人蔡琦炜说，利用AI算法进行辅助诊疗系统开发的思路前几年就被提出，但科研团队无法获得海量的医学影像数据，进而导致无法进行建模计算，人工智能技术在医学层面的实践探索仍处于起步阶段，他认为在云影像平台海量数据的收集存储的基础上，人工智能辅助医疗诊断的应用场景肯定会越来越多，进而让科学技术更好地造福百姓健康。

“医生见到的病例越多，他的经验就越丰富，云影像平台也是一样，数据越多就越‘智慧’。”江苏省卫生健康委员会规划发展与信息化处处长潘睿表示，每年江苏全省所有的医学影像数据量巨大，按照统一的数据与技术规范采集医疗机构数据并进行标准化管理，有助于完善全省影像数据资源，为不同应用场景提供数据支撑。

“同时，医学影像平台积累的数据，可以用于研究不同疾病的影像学特征、进展规律，探索潜在的疾病机制和新的治疗策略，为新药开发、疾病预防和治疗提供重要的参考。”潘睿介绍，云影像平台还可以实现个体化医疗和精准治疗，利用人工智能算法和机器学习模型，通过分析和比对不同患者的影像数据，为医生提供更有针对性的治疗方案，以提高治疗效果。

《 人民日报 》（ 2023年08月22日 14 版）