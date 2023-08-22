校园内外，都是美丽中国的课堂

3700平方米，100多种鸟类，城市中一片罕见的原生态森林，藏在了华东师范大学闵行校区樱桃河上的“生态岛”。

这个暑假，在华东师范大学生态与环境科学学院大学生志愿者的带领下，20多组来自上海闵行区吴泾镇的亲子家庭踏上“生态岛”，触摸多种本土植物，了解植物、鸟类的生活习性，感受生物多样性对地球、人类的重要性，在行走、观察、互动的过程中，生态文明的种子茁壮成长。

记者在华东师范大学采访时了解到，近年来，学校将“双一流”建设学科“生态学”以及“生态+”学科群建设优势转化为人才培养的重要资源和有力支撑，依托教育部基础学科拔尖学生培养计划2.0基地（地理科学、生物科学），面向国家生态文明建设需求培养卓越人才。通过分类施教、多维发力，增强青年大学生践行绿色低碳发展理念、勇担生态文明建设重任的责任感和能力素养。

樱桃河上的“生态岛”，深受师生和社区居民的喜爱。很多人不知道的是，这座校园里的“生态岛”，原是一片破败的建筑垃圾堆放地。2006年开始，华东师范大学参考周边森林类型，结合土壤特点，栽种本土树种，经过数年努力，让这里变成了地标性生物群落。

“校园里的‘生态岛’，无疑是身边的最佳实践课堂。”华东师范大学生态与环境科学学院党委书记刘婕告诉记者，通过灵活运用在地性资源，学生们在增长见识、增加体验、服务社会的过程中，逐渐树立起知行合一的精神，提升了将来参与生态文明建设的驱动力。

夏日的吉林长白山野外站和内蒙古额尔古纳野外站，草木丰美、生机盎然。这里也是华东师范大学“丈量美丽中国”课程的授课现场。

“初来时，惊叹于这里的辽阔和壮美，随着学习的深入，我逐渐意识到奇特景观背后蕴含的生态机制。”华东师范大学生态与环境科学学院生态学专业大三学生葛苏婷说。

一连几日，她和同学们一起建样方、坐塔吊、临天池、观飞鸟、捕昆虫，实地了解森林与草原生态系统的动植物多样性。书本上的生态学基本研究方法，在这里有了更清晰的呈现。在合作学习的过程中，同学们对生物与环境、人与自然关系的认识也在加深。

作为全国高校率先开设的野外考察实践课程，华东师范大学“丈量美丽中国”课程开辟了丈量青山、绿水、海疆等路线，带领学生前往中国最具生态特色的地区和国家重大生态工程开展野外调查、测量和研究。“我们希望把握生态学科人才培养特点规律，扎根美丽中国大地，把课程开到山水林田湖草沙中，打造生态‘金课’。”课程主讲教师阎恩荣教授介绍。

记者了解到，华东师范大学自主设置并获批“碳中和科学”交叉学科学位点，建设“全球变化与碳中和科学”微专业，探索多学科交叉复合型人才培养路径，为不同专业学生提供生态文明建设和可持续发展素养能力历练平台。

（本报记者 颜维琦）