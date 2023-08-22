AI透过胸片估测患者年龄

科技日报北京8月21日电 （记者刘霞）日本科学家开发出一种先进的人工智能（AI）模型，能利用患者的胸部X射线影像准确估计其实际年龄。更重要的是，当发现估计年龄与真实年龄出现较大差异时，AI还可揭示患者罹患慢性病的情况。此项发现标志着医学影像学的巨大飞跃，为改进早期疾病检测和干预铺平了道路。研究结果发表于最新一期《柳叶刀·健康长寿》杂志。

在最新研究中，大阪公立大学研究团队首先创建了一个基于深度学习的AI模型，用于查看健康人的胸透影像来估计其年龄。然后，他们将该模型应用于已知疾病患者的胸透影像，以分析AI估计的年龄与每种疾病之间的关系。鉴于利用单个数据集训练AI容易出现过度拟合现象，研究人员从多个机构收集了数据。

在2008—2021年间，研究团队共从36051名接受体检的健康人中收集了67099张胸透照片。所开发的模型显示，AI估计的年龄与实际年龄之间的相关系数为0.95。通常相关系数达到0.9以上会被认为准确率非常高。

团队还从另外两个机构的病患那里收集了34197张胸部X射线照片。结果显示，AI估计年龄与患者实际年龄之间的差异与高血压、高尿酸血症和慢性阻塞性肺病等多种慢性疾病呈正相关。换句话说，AI估计的年龄与实际年龄差别越大，个体患这些疾病的可能性就越高。