国家卫健委：2022年全国居民健康素养水平达到27.78%

人民网北京8月21日电 （记者乔业琼）近日，国家卫健委官网发布《2022年中国居民健康素养监测情况》显示，2022年我国居民健康素养水平达到27.78%，比2021年提高2.38个百分点，继续呈现稳步提升态势。

不同地区、不同人群健康素养水平均有提升，农村和中西部地区提升明显。2022年城市居民健康素养水平为31.94%，农村居民为23.78%，较2021年分别增长1.24个和1.76个百分点。东、中、西部地区居民健康素养水平分别为31.88%、26.70%和 22.56%，较2021年分别增长1.48、2.87和3.14个百分点。

三个方面健康素养水平持续提升，基本知识和理念素养提升幅度较大。2022年我国城乡居民基本知识和理念素养水平为41.26%，较2021年提升3.60个百分点；健康生活方式与行为素养水平为30.63%，较2021年提升2.58个百分点；基本技能素养水平为26.00%，较2021年提升1.72 个百分点。知识、行为、技能三个方面健康素养水平较2021年均有提升，其中，基本知识和理念素养水平提升幅度最大。

六类健康问题素养中健康信息素养提升幅度较大。2022年六类健康问题素养中，各类健康问题素养均有不同程度提升，其中，健康信息素养水平增幅最大，较2021年提升了3.88个百分点。

据悉，从2012年起，国家卫生健康委持续组织开展全国居民健康素养水平动态监测。监测结果显示，城乡居民健康素养水平稳步提升，从2012年的8.80%上升到2021年的 25.40%，提前实现了《健康中国行动（2019-2030 年）》提出的“到2025 年，达到 25%”的目标。