秋风起，警惕儿童轮状病毒腹泻

人民网北京8月21日电 （记者乔业琼）“出伏”之后，天气闷热感逐渐消散，昼夜温差逐渐增大，夏季开始真正意义上向秋季过度。云南疾控微信公众号发布提醒，警惕儿童轮状病毒腹泻。

轮状病毒（Rotavirus）简称RV，是引起婴幼儿严重腹泻的主要原因，主要传播途径是粪口途径，也可通过密切接触传播或经呼吸道传播，秋冬季是流行的高峰季节。轮状病毒共分八个组，分别为A、B、C、D、E、F、G和H。其中，A组是最为常见的一种，90%的病例都是由它造成。

由于婴幼儿胃肠道尚未发育成熟，防御能力弱，所以容易受到轮状病毒的攻击。A组轮状病毒是引起全球婴幼儿重症腹泻的最重要病原之一，也是发展中国家5岁以下儿童死亡的主要原因之一，几乎所有5岁以下儿童至少感染过一次。

该病起病急，主要临床表现为腹泻，粪便呈蛋花样或水样便，可有少量黏液、无脓血、无腥臭味，多数伴有发热、呕吐等。部分重度腹泻患儿，容易出现脱水、酸中毒及电解质紊乱等并发症。

轮状病毒腹泻是一种自限性疾病，一般一周左右可自愈。该病无特效药，家长千万不要盲目给孩子服用抗生素(合并细菌感染者除外)，也不宜盲目使用止吐或止泻药。严重腹泻，有脱水症状的患儿应及时到医院诊治。