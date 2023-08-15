“学习困难”门诊火是好事 但切莫病急乱投医

目前正值暑期，多地医院的“学习困难”门诊迎来就诊高峰。日常生活中，有的家长无法判断自己的孩子是否存在“学习困难”，有的认为学习成绩不理想就是“学习困难”，也有的家长希望通过医生的帮助提高孩子学习成绩。不少家长为挂号提前守在手机旁，但仍“一号难求”。

近年来，一些医院开设“学习困难”门诊屡屡引发舆论关注。去年，复旦大学附属儿科医院开设“学习困难”门诊的消息还上了热搜。但仍有不少人认为，所谓“学习困难”其实就是“偷懒”，这种“病”让医院来治疗，简直就是笑话。

其实，我们通常所讲的“学习困难”和医生所说的“学习困难”，并不是一回事。前者是一个笼统的概念，大抵指向学习不专心、喜欢开小差等现象，是学习习惯和教育方式等问题。而医院开设学习困难门诊，则是将之当成一个医学问题。

关于“学习困难”的界定，目前医学界尚未达成一致，因为造成学习困难的原因比较复杂，有可能是智力问题、视听感知觉异常、神经功能损害，也有可能是家庭因素、情绪因素、环境因素等不利因素造成的学习不良综合征。但是从狭义上来说，是指特定的学习障碍（包括阅读障碍，书写障碍、数学障碍等）、注意缺陷多动障碍、精神发育迟缓、孤独谱系障碍（自闭症）等。

学习困难常见于学龄期的孩子，小学阶段比较突出。国内外研究报告显示，学习困难的发生率为20%左右，男生比女生的数量更多一些。开设学习困难门诊，可以做到早期预防和诊断这类疾病，从而尽量减少疾病对孩子包括学习成绩在内的各种不良影响。

“学习困难”门诊的火爆，警示一些老观念根深蒂固的家长需要适当转变认识，走出认知误区。当孩子遇到学习困难，不能“想当然”，必要时需寻求专业力量的帮助，看看孩子是不是得“病”了。但需要提醒的是，医疗手段也有局限性，“学习困难”门诊并非万能，应当理性看待，而不能产生依赖思想，不能把这个门诊当做提高成绩的“终南捷径”。

“学习困难”指智力基本正常的学龄期儿童学业成绩明显落后，以成绩低下或者不理想为主要表现，但并不是学习成绩不理想就是“学习困难”。学习是一个复杂的心理活动，受到环境、心理、遗传等多种因素的影响，不能草率下结论。一个智力水平正常的孩子，在学习上投入和同学一样或者更多精力的情况下，如果出现阅读拼写、计算障碍，或者成绩突然大幅度下降，就应当寻求专业医生的帮助。

概言之，如果是生理原因导致的学习困难，当然要寻求正规的药物治疗、行为治疗、专业的康复训练等。而教育不当、动机不足、环境不适等造成的学习困难，更多地可以归结为“心病”范畴，需要另辟蹊径。此外，鉴于个体禀赋的差异，不能以某些“重要”科目为标准来衡量是否存在“学习困难”，动辄把不适应学校课业单一评价机制的学生都送去“纠正治疗”。

令人痛心的是，有不少孩子的“学习困难”是父母不恰当的教育造成的。孩子明明没有太大的学习困难，但“鸡娃”心切的家长，一旦期望存在落差，就越“卷”越厉害，进而陷入恶性循环。要想改变这种情况，该去看病的是家长而不是孩子。

“学习困难”门诊“一号难求”，要正视但不能盲从或滥用，否则就会陷入另一个误区。不尊重科学，仅凭“老经验”就对该门诊嗤之以鼻，这样的“误解”固然不可取，但一遇到问题就赶去排队挂号，这样的“谬解”同样令人担忧。