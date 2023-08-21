多地上线“暑期档”HPV疫苗扩龄后接种

宫颈癌是女性高发恶性肿瘤，是威胁女性健康的主要“杀手”。高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染是宫颈癌的主要致病原因，加强疫苗接种是有效防控宫颈癌的手段之一。

近年来，国家高度重视妇女群体的宫颈癌综合防治相关工作。2022年，九价HPV疫苗获得我国国家药品监督管理局批准，适用人群从16—26岁女性扩大为9—45岁女性，意味着我国9-45岁适龄女性可按需自愿接种九价、四价、二价HPV疫苗。眼下，正值暑假期间，我国多地陆续开展扩龄后HPV疫苗接种，为适龄女性保驾护航。

“小年龄女生和成年女性都有必要接种HPV疫苗。”福建医科大学附属协和医院妇科主任医师、副教授陈宇涵介绍，近年来，宫颈癌发病年龄呈现年轻化趋势。世卫组织推荐HPV疫苗最佳接种年龄为9—15岁，尽早接种特别是性生活开始前接种，有助于青少年女性获得更好的保护。“对于成年女性来说，免疫功能会随年龄增加而下降，更容易持续感染HPV，且中国女性感染HPV呈双峰状态，一个高峰期是17-24岁，另一个高峰感染年龄为40-44岁，因此接种HPV疫苗对成年女性来说也十分有必要。”陈宇涵说。

据介绍，二价HPV疫苗可预防HPV16、18两种高危型别导致的约70%宫颈癌。四价HPV疫苗在二价基础上除预防HPV16、18高危型别之外，还覆盖了HPV6、11这两种可以导致90%尖锐湿疣感染的低危型别。九价HPV疫苗覆盖HPV16、18、52、58、31、33、45、6、11九种病毒，是目前全球获批覆盖HPV型别最多的疫苗，也是唯一覆盖了中国女性最易感染的两种高危型别HPV52、58的疫苗，可以预防约92%的宫颈癌。

目前，全国多地针对适龄女性逐步开展惠民举措，跟进落实扩龄后HPV疫苗接种工作。

为了给适龄女性人群提供更便捷的疫苗接种服务，8月11日，福建省福州市台江区在上海街道社区卫生服务中心举办“母女同行九价HPV疫苗接种专场”活动，接种对象为9—45岁的母女。“自福州市发布九价HPV疫苗扩龄公告后，上海街道社区卫生服务中心关于九价HPV疫苗的问询量也在增加，为解答适龄女性关心的问题，科普疫苗接种知识，我们中心今年5月开展了HPV咨询门诊的专项工作。此次母女同行专场活动，也是进一步满足九价扩龄后适龄女性的接种需求。”台江区上海社区卫生服务中心一区预防接种科科长李美容介绍说。据悉，福州市当日共有8个接种点开展小年龄组和母女同行接种专场，累计惠及一千名适龄女性。

“之前医生和护士来学校向我们科普了接种HPV疫苗的好处，感谢妈妈带我来接种，这是最好的小学毕业礼物。”近日，43岁的潘女士和她12岁的女儿在广东省江门市第二人民医院接种了九价HPV疫苗，成为暑期免预约专场的首批接种者之一。据介绍，7月17日，江门市9—14岁小学生母女同行九价HPV疫苗暑期免预约专场正式启动，适龄者可在知情自愿前提下自费免预约接种九价HPV疫苗。

“此次为小学9—14岁女同学及家长组织免预约接种专场，得到了很多家长的正向反馈，觉得正规、便捷、可信任。本次暑假专场是关爱青少年健康的一大便民举措，对于普及宫颈癌知识及疫苗重要性发挥着积极作用。”江门市蓬江区相关部门负责人介绍说，“今年6月，我们联合有关部门走进部分小学，普及宫颈癌知识及疫苗的重要性。本次暑假专场是继走进小学后的延续，是关爱青少年健康的一大便民举措。后续，还会继续与各部门单位配合，加强学生及家长的科普教育。”

据悉，扩龄之后，疫苗需求量有所增加，相关部门表示会加大疫苗的采购。江门市疾控中心环境与学校卫生所所长李艳清说，初步预估今年九价HPV疫苗的供应量可达去年同期的3倍。后续随着疫苗供应的充足，适龄女性的接种需求可得到满足。（赵晓彤）