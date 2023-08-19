第四届中医药产业博览会将于8月23日-26日在甘肃举办

国家卫生健康委员会17日在北京举行新闻发布会，介绍第四届中国(甘肃)中医药产业博览会有关情况。据悉，本届药博会定于今年8月23日至26日在甘肃省定西市举办。

国家卫生健康委规划司一级巡视员齐贵新表示，国家卫生健康委、国家中医药管理局和甘肃省人民政府已联合举办了三届药博会。前三届成果丰硕、成效显著，各方共同努力，已经将药博会打造成为中医药领域政策解读、交流合作、成果展示、文化传承创新的平台，并逐渐成为一个品牌，为加快建设国家中医药产业发展综合试验区、促进全国中医药产业发展发挥了重要作用。

国家中医药管理局综合司副司长欧阳波表示，为更好地满足人民群众对中医药的期盼，国家中医药管理局加快推动建立覆盖全生命周期的中医药服务体系，在优质高效医疗服务体系中进一步优化中医药资源配置，促进中医药优质医疗资源扩容提质下沉和均衡布局，实施基层中医药服务能力提升工程，中医药的可及性极大提升。

近年来，党中央、国务院出台了一系列促进中医药传承创新发展的政策，引领中医药事业取得了历史性成就、发生了全局性变化。甘肃作为西部中医药大省，抢抓中医药发展机遇，加快甘肃中医药产业集群发展，建立了涵盖中药材种植、仓储、流通、加工、科创、使用全过程的产业链发展体系，推动甘肃省中医药产业和事业实现高质量发展。

据了解，甘肃是全国重要的药源基地和中药原料生产供应保障基地。据刘伯荣介绍，全省现有中药材资源3626种，人工种植的中药材品种220余种，规模化种植(养殖)达110余种，道地药材30余种；全国363个重点品种中，甘肃拥有276种。2022年，甘肃省中药材种植面积为491万亩，标准化种植率为55%，产量达147万吨，中药材静态仓储能力达到130万吨，中药材年交易量150多万吨，均位居全国前列。2023年种植面积为500万亩左右，产量预计达到155万吨。

甘肃省定西市市委副书记温卫东介绍，前三届中医药产业博览会，定西市共签约项目106个，签约金额143.9亿元，引进龙头医药企业11家，中医药产业增加值占地区生产总值的比重由2018年的5.9%增长到2022年的8.1%，中医药加工企业产值由2018年的35亿元增长到2022年的70亿元。2022年全市中医药全产业链产值达425亿元，实现增加值46.24亿元。

温卫东表示，定西市50余万户农户中，有33万多户从事中药材种植，每户平均种植6亩以上，产地加工企业累计带动了26个乡镇67个行政村的187家农民专业合作社、11461户农户从事中药材初加工。在助推全市中医药全产业链高质量发展的同时，也为当地群众提供了近5万个就业岗位，平均工资达到4000元至5000元，有效促进了群众就近就地就业和有效增收。（肖寒）