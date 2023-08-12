别太激动 容易“中毒”

日常生活中，很多人在情绪激动或者剧烈运动过后会出现胸闷、头晕，严重的还会出现休克、抽搐等情况，其实他这是“中毒”了，这种中毒叫做呼吸性碱中毒。

带你认识呼吸性碱中毒

人体内的酸性物质和碱性物质构成一种平衡，一旦平衡被打破，酸性物质产生少就会碱中毒，碱性物质产生少就会酸中毒。由于呼吸因素——通常是过度通气所导致的二氧化碳原发性减少，使体内pH值增高，叫呼吸性的碱中毒。常见呼吸性碱中毒的症状有：

过度通气表现 呼吸加深、加快。

神经、肌肉的兴奋性表现 口唇麻木、手脚麻木，进一步发展可能出现面部、四肢的抽动或晕厥、抽搐。

原发病表现 原发病所表现出的相应症状。肺栓塞患者、中枢性肿瘤患者、脑外伤患者、感染性休克患者等由于原发病容易出现过度通气，进而出现呼吸性碱中毒。一般这类患者需要对原发病进行有效控制，呼吸性碱中毒才能得到根本治疗。

毒发后快找个塑料袋

通常，呼吸性碱中毒的高发人群包括青少年，以自我为中心、好强任性、具有很强的显示性、情绪不稳者；中青年女性，有明显的情绪波动、焦虑者；久不运动，突然高强度剧烈运动者；学习、工作紧张者，以及各类易出现呼吸急促导致过度通气的原发病患者。

呼吸性碱中毒通常是见于情绪激动的时候发生，例如吵架，或突然的剧烈运动之后，由于病人快速呼吸，将体内酸性的二氧化碳过度呼出，使机体内环境呈现碱性，引起呼吸性碱中毒。

一旦出现呼吸性碱中毒的症状首先要帮助病人平静一下心情，然后使用一个纸袋或塑料袋，套住病人的嘴巴，让呼出的二氧化碳重新吸回到体内去增加二氧化碳的吸入。如果没有纸袋，可以用一张报纸，卷成一个喇叭状，大头套着嘴巴，小头向外进行回吸，就是把自己呼出的气体尽量回吸到体内。

中毒太深最好去医院

非病理性呼吸性碱中毒一般不会引起死亡，可自我缓解，对于不能缓解的急性病症，建议到医院就诊。例如：手指突然异常僵硬，偶尔状如“鸡爪子”，口唇麻木，不能言语；出现意识障碍，抽搐、晕厥；心律失常、呼吸骤停等。如果出现上述“中毒”太深的症状，则需要就医处理，可以选择急诊科、内科、呼吸内科就诊。

日常生活中，预防呼吸性碱中毒需要我们尽量稳定情绪，避免过激、紧张、焦虑；减少剧烈缺氧运动，高海拔旅行也要量力而行；此外，积极治疗控制原发病，定期门诊随诊。

文/湛新（首都医科大学宣武医院）