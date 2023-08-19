中国专家研发针对国人肝癌预测模型 超30万名患者受益

中国是肝癌大国，肝癌的发病率和死亡率很高，及早识别高危人群并对肝癌做出早期诊断是提高患者总体生存率的关键。

海军军医大学第三附属医院(上海东方肝胆外科医院)沈锋教授研发创建了肝癌诊断模型(ASAP)，用于个体化评估慢性乙肝患者罹患肝癌的风险。记者18日获悉，目前，该诊断模型已在全中国数十家三甲医院中免费推广使用，超30万名患者因此受益。沈锋教授告诉记者，该团队将该模型拓展用于慢性丙肝相关性肝癌和非酒精性脂肪肝相关性肝癌的诊断中，显示出令人满意的诊断效能。

沈锋教授介绍，年龄(Age)和性别(Sex)是肝癌发生的危险因素，临床血液指标中的甲胎蛋白(AFP)和异常凝血酶原(PIVKA-II)反映肝癌的生物学特性。“该模型基于国内十余家三甲医院的近3000例病例数据构建。”沈锋教授团队利用大数据筛选甄别出以上四个指标，以实现精准评估病人罹患肝癌的概率。

权威学术期刊《国际肝病》特邀沈锋教授回顾乙肝相关性肝癌诊断(ASAP)模型等发展，点评它们最新进展，尤其是在中国人群的探索，并展望其未来的临床应用。沈锋教授认为，ASAP模型作为专门针对国人的预测模型，显示了极高的预测效能，具有极大应用价值；ASAP在线小程序上线，为临床应用提供了极大便利。

据了解，在中国ASAP模型已成为肝癌高危人群进行体检筛查和血清学诊断的常规检测项目之一。凭借基于ASAP模型设计的智能信息解决方案，ASAP进一步走向更大的舞台，获得“Univants卓越医疗奖”。据介绍，中国台湾学者发布ASAP模型预测未经治疗慢性乙肝患者1年内肝癌发生风险的高性能，相关指标达90%，并进一步挖掘ASAP临床价值和拓宽适用范围。沈锋表示，该项基于智能信息系统的ASAP模型，不仅可预测早期肝癌的发生风险，而且可优化肝癌的诊疗路径，临床诊治效能因此得到极大提高，是一种有效且有前景的癌症预防策略和多学科协作工具。(陈静 曹希)