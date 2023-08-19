用科学理念呵护头皮健康，远离头油、头痒、脱发

头屑、头痒、头油、脱发……随着生活节奏的加快、工作压力的增大，加之不良生活方式，头皮健康问题给人们带来很多困扰。值此818全国护发日之际，首都医科大学附属北京同仁医院皮肤科主任医师魏爱华教授做客新华网，谈如何通过科学、权威的健康知识传播，助力大众呵护毛发和头皮健康。

头皮是头发健康的基础

相关调查研究显示，我国有2.5亿人受脱发困扰，脱发问题成了名副其实的“头等大事”。但很多人不知道的是，毛发是否能健康生长，很大程度上是由头皮决定的。

我们都知道，要长出好庄稼，需要好的种子和土壤，头发也是一样——好的“种子”就是毛囊，好的“土壤”就是头皮。“头皮健康不容忽视，决定了头发的健康。”魏爱华说，从生理结构来看，皮肤是人体最大的器官，头皮也是人体皮肤的一部分。不论是脱发还是多油、瘙痒、头屑多，都需要关注头皮健康。

为什么头皮容易出现多油、头屑和瘙痒这些症状，从而导致脱发加重呢？魏爱华说，头皮正常会分泌皮脂，适当的皮脂起到滋养作用。但如果皮脂分泌过于旺盛，头皮上以油脂为食物的马拉色菌就会增多，导致出现皮疹、瘙痒、头屑增多，甚至还会有渗出异味，出现脂溢性皮炎。

魏爱华介绍，目前最常见的脱发类型为雄激素性秃发，而雄激素性秃发和脂溢性皮炎往往合并发生。“丰富的油脂会使马拉色菌过度繁殖，导致脂溢性皮炎，瘙痒就会搔抓，导致头皮屏障功能进一步破坏，加重炎症瘙痒，加重脱发，从而形成恶性循环。所以头皮健康要格外关注。”魏爱华强调。

那么脂溢性皮炎该如何治疗呢？魏爱华介绍，根据脂溢性皮炎的严重程度，治疗方案有所不同。首先，要到专业的皮肤科就诊，明确诊断，因为很多皮肤病与脂溢性皮炎相似。如果确诊为脂溢性皮炎，轻症选择外用药，加上注意日常洗护即可。比如头屑增多，瘙痒和丘疹不严重，可以使用酮康唑洗剂，控制皮炎。如果症状比较严重，可以选用含激素的复方酮康唑洗剂。如果病情更为严重，就需要在医生指导下口服药物治疗。

“有些朋友一听激素就‘色变’。其实不用担心，激素虽然是一把双刃剑，但在专业医生或者专业药师的指导下规范用药，会把激素的正作用发挥到最大，副作用降至最低。”魏爱华表示，复方酮康唑洗剂含有的激素量非常低，短期外用非常安全。

养护头发头皮，需注意全方位健康

当我们的头皮或者头发出现健康问题时，魏爱华建议，首先，要及时到皮肤科就诊，最好是到有“脱发专诊”的皮肤科，找有脱发疾病诊疗专长的医生，以明确诊断，得到规范的诊疗和长期的管理。

魏爱华强调，所有疾病都是三分靠治、七分靠养，“医生不可能天天给你调整治疗方案，也不可能去管理你的日常生活，所以我们自己要学会自我管理。”魏爱华说，养护头皮头发要注意方方面面的健康，包括饮食健康、作息规律、保持心情舒畅，这些因素都会影响头皮头发健康。

在洗护方面，要注意先洗再护，要选择适合自己的洗发用品。洗头的频率也要根据个人的皮肤性质以及工作生活的环境、季节而定，比如，冬天比较干燥，如果是干性发质，一周可以洗三到四次；夏天多汗，就可以增加洗头频率。

头皮多油的患者，建议一天洗一次，但不可过度，如果过度去油脂，头皮反过来会刺激分泌更多油脂。魏爱华提到，选洗发水，要学会看成分，不能只看名称，只听宣传。如果有酮康唑成分的，都能起到去屑作用。

“一定要学习头皮毛发的健康知识。比如这本毛发专家在2021年出版的《从‘头’开始，‘发’现健康》权威专家解码毛发与头皮问题的科普书，内容权威系统，语言通俗易懂，几乎所有头皮和毛发的问题都能从中找到答案。科普，是科学的普及，一定要看专业医生写的专业科普。”魏爱华建议。

多方合力促进健康科普传播，用科学理念护发

科普知识对于毛发和头皮健康至关重要。为了宣传相关科普知识，减少认知误区，告诉大众如何科学面对头皮和毛发健康问题，由皮肤专家编写的《从‘头’开始，‘发’现健康》权威专家解码毛发与头皮问题科普书在2021年11月1日“世界头皮健康日”正式发布。近日，基于此书的核心科普内容，针对消费者最为关注的头屑、头痒、头油、脱发等问题，制作了长图文2.0版。

魏爱华介绍，本次长图文版有三点优势：第一，更加通俗易懂，便于阅读和理解，长图文的形式也更适合目前的快餐文化，一图读懂相关科普知识，降低阅读和理解成本。第二，长图文的形式便于转发，可以更广泛地传播，让更多民众了解到如何科学养护头皮和毛发。第三，有利于帮助患者及大众了解毛发与头皮疾病，从而科学规范地治疗头皮和毛发疾病。

“告知广大民众，如果有头皮或者毛发疾病要及时诊治，没病要科学养护，要防未病。这样的科普形式能让大家在浩如烟海的信息海洋中去伪存真，选择正确的、科学的理念养护毛发和头皮。”魏爱华说。（王坤朔 肖寒）