中国医师节：致敬伟大的白衣战士 致敬生命的守护者

今年8月19日是第六个中国医师节。健康所系，性命相托。长期以来，广大医务工作者弘扬敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆的精神，为生命护航，谱写了一曲曲大爱之歌。

口罩之下的无声，是对生命相托的专注；白衣之下的赤诚，是医者仁心的大爱。致敬伟大的白衣战士，致敬生命的守护者！

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（实习生钱溢馨对本文亦有贡献）