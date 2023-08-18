对话宝洁许敏：探寻宝洁中国35年创新发展之路

2023年是改革开放45 周年，开放的中国不但迎来了自身经济的飞速发展，也为世界带来了机遇和福祉。许多进入中国市场的外资企业，在过去数十载的时光里见证并参与了中国的经济腾飞，并取得了丰厚的成果。

作为一家有着186年历史的跨国企业，在全球范围内拥有70多个品牌，宝洁进入中国市场已有35年。在宝洁的眼中，中国市场历经数十年有何变化？中国市场的魅力何在？如何更好满足中国消费者的需求，扎根中国市场？宝洁大中华区董事长兼首席执行官许敏做客新华网，讲述这家百年跨国企业在中国的故事。

宝洁大中华区董事长兼首席执行官许敏

以中国消费者为中心，不断创新迭代

过去35年，宝洁在中国市场共推出了十大品类，20多个品牌，家庭渗透率超过90%，服务超10亿的中国消费者，伴随一代代人的记忆共同成长。

品牌矩阵

从第一瓶海飞丝开始，宝洁就建立了中国的第一支消费者洞察团队。时至今日，每年宝洁仍在中国市场消费者调研中投入数千万元，年触及超过2千万人次的消费者。调研方法从传统的问卷调研，到数字化的仿真测试，以及最前沿的AI技术应用。“我们的灵感来源于对中国消费者的洞察，宝洁的进步来自于对创新的追求。”许敏说。

宝洁中国的第一款产品—海飞丝

怀揣长期发展的信念和决心，扎根中国市场

“我们进入中国市场的第一天，就带着扎根中国、长期发展的信念和决心。35年来，宝洁致力于重资产投入，深深扎根中国。”许敏称，宝洁在中国市场扎了三个“根”。

第一个“根”是供应链。1989年，宝洁在中国内地投资建立了第一家工厂。经过30多年的发展建设，如今宝洁在中国内地有8家工厂，多个分销中心，其中两家工厂是世界经济论坛全球灯塔工厂。

第二个“根”是研发体系。1998年，宝洁就在北京设立了研发中心。如今，北京研发中心是宝洁在亚洲最大的研发中心，平均每年可以支持超过100款新品的上市，为产品个性化和消费升级提供创新支撑。北京研发中心不仅承担中国市场的研发任务，同时也为亚洲和全球其他市场进行研发，令中国市场的研发成果得以推向全球市场。

第三个“根”是销售渠道。30多年间，宝洁与零售商、电商平台、经销商紧密合作，形成了一个线上线下一体的分销覆盖网络。

扎根中国，离不开人才。在许敏看来，人，是宝洁最重要的资产。“我们希望给每个员工不仅是一份工作，更是与员工共同成长，共创一份有意义，有价值的事业。”

据介绍，宝洁中国目前拥有近9000名员工，其中中国员工占比超过98%。在宝洁中国，越来越多的中国员工正担任重要的管理职位。同时，中国已成为宝洁面向其他区域市场的人才输出地。

心怀两大使命 引领品类增长

宝洁是中国改革开放的见证者和受益者。尤其是过去十多年来，中国的开放大门越开越大，各方面政策、机制的制定和完善不断提速，为企业打造了全球一流的营商环境，给各类企业厚植了发展土壤。

“宝洁对中国市场的未来充满信心。我们心怀两项不变的核心使命：第一，持续服务好中国消费者，始终以消费者为中心。第二，创造长期价值。在进入中国市场35周年的时间点，宝洁宣布了引领品类增长的战略升级。宝洁希望推动更多良性竞争，与合作伙伴一起把品类做大，健康发展。不仅满足消费者当下的需求，还要创造更多新的需求。”许敏说。

宝洁会坚持以“第一天”的心态，持续地在卓越的产品、包装、消费者沟通、市场营销和渠道执行上加大投入，提升品牌力、产品力和渠道力。其中包括：大力投入产品创新，加速拓展产品线布局；通过营销创新，打造穿越周期的长青品牌；升级与战略伙伴的合作，把引领品类增长作为宝洁的核心目标，推动品类发展。

用数字变革和大数据驱动赋能业务增长

工业数据作为新的生产要素资源，驱动制造业转型升级的作用日益显现，正成为推动制造质量变革、效率变革、动力变革的新引擎。

据许敏介绍，宝洁中国的数字变革实践已超过六年，2018年宝洁在中国投资设立了数字创新中心，致力于成为中国领先的数字变革者和大数据驱动的制造业企业。

许敏说：“快消行业的明显特点是价值链长、场景复杂，以及服务的消费者众多。我们需要通过全方位的数字化去满足多场景、多业务的需求。目前我们已经把数字化和智能化运用在公司业务的方方面面，例如：通过利用工业4.0技术来提升生产制造的智能化水平；利用数字孪生与算法优化供应链网络，实现订单动态履约；提升广告营销的数字化，自建人工内容实验室，并通过大数据实时优化广告投放。“

不仅追求品类增长，更要负责任地增长

许敏表示，宝洁在可持续发展方面已有将近70年的坚持。两年前，宝洁完成了“使命2020”，发布了“使命2030”可持续发展目标，今年是“使命2030”的第三年，宝洁的目标是在2030年实现运营碳中和，2040年实现净零排放。

“因为只有地球长青，企业才能长青。”许敏说。

作为一家日用快消品企业，宝洁希望为消费者提供一种更好的生活方式和理念，这也离不开社会责任的承担。“到今天，宝洁希望小学项目已持续了27年，累计超过35万孩子受益，这也是宝洁在全球范围内持续时间最久的公益项目。”许敏说。

历经在中国市场35年的深耕与发展，站在新的起点，宝洁要做的是负责任地增长和可持续的价值创造——为消费者、为合作伙伴、为员工和社区，创造长期价值。