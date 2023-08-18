把健康送到群众身边 “人民健康之星”科普行动即将走进西安

普及慢病防治知识，提升患者慢病管理能力，促进大众做好慢病预防，是提高人民健康水平的重要方式之一。为进一步助力慢病管理能力提升，由人民健康发起，中华中医药学会络病学分会学术支持，以岭药业、众信医药共同参与的第三届“人民健康之星”科普行动将于8月22日走进陕西西安。

为引导大众学习健康知识，养成健康生活理念，第三届“人民健康之星”科普行动陕西站将重点聚焦中老年慢病人群，通过科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式传播可复制、可落地、可操作的慢病防治知识，引导大众重视慢病管理，践行健康生活方式。

届时，“人民健康之星”活动将为广大慢病患者科普如何科学、安全用药，并为心脑血管患者普及日常防治知识。现场将开展慢病筛查与健康咨询，为中老年人群提供身体检查、用药咨询、疾病管理等健康服务。

此外，活动现场还将启动书籍捐赠环节，中老年人群可于8月23日在众信医药三十一店、京兆西航店等多处门店免费领取健康书籍——《通络护心脑》。

据了解，自2021年“人民健康之星”科普行动启动以来，以岭药业联合多家连锁药店，通过举办专家科普讲座、健康咨询，普及慢病管理知识，已在广东、山东、湖南、陕西、河北、山西、河南等多省市举办。第三届“人民健康之星”科普行动也将以线上线下相结合的方式，联动全国30个城市、数百位健康科普专家、数十万家连锁药店展开，面向药剂师、药店会员以及普通大众开展，以科普讲座、健康咨询、健康达人秀等多种方式，在全国范围内普及科普知识，引导、激励更多人了解掌握健康科普知识，践行健康生活方式，让更多的慢病患者能获得慢病管理好经验，提升慢病患者生活质量。（张慧丹）