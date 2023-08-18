从数据看今夏北方雨水为何显得“格外多”

不少公众感觉，今年夏天北方的降雨似乎“格外多”。近期，华北、黄淮和东北地区出现极端强降雨，并引发洪涝灾害。北方的雨为何集中下在这一时段？从实际数据看，今年雨水真的偏多吗？

中国气象局相关专家表示，每年7月下半月至8月上半月，我国东部主雨带北移至华北、东北一带，达到一年中季风降水的最北位置。这一时段，华北、东北以及黄淮部分地区迎来降水集中期，达到全年降雨峰值，俗称“七下八上”。

7月下旬前后，夏季风北边缘推进到华北地区。同时，西太平洋副热带高压北抬，其西南侧的西南气流或偏东气流把洋面上的水汽源源不断地向北输送，为华北降雨提供充足的水汽条件。暖湿气流一旦与东移南下的冷空气相遇，就容易形成强降水或持续性降水。此外，“七下八上”也是西北太平洋台风活跃时期。台风本身携带大量水汽，一旦北上影响北方地区，降雨通常会显著增加。

这一时段，华北、东北地区降雨最集中、强度最大、极端降雨发生概率大，短短一个月的累计降水量可能会占全年的三分之一。

中国气象局数据显示，今年华北雨季从7月22日开始，较常年（7月18日）偏晚4天，截至8月16日尚未结束。在此期间，北京南部、河北中南部、河南北部等地降水量较常年同期偏多1至2倍，局地偏多2倍以上。

今年“七下八上”期间，我国北方地区出现4次较大范围明显降水天气过程。其中，7月29日至8月1日，受台风残余低压环流和低空急流影响，京津冀地区出现极端暴雨天气过程。北京西南部、河北中部和西南部等地累计降雨量350至600毫米，最大累计降雨量达1003毫米（河北临城）；100毫米以上降雨面积达17万平方公里。河北、北京14个国家气象观测站日降雨量突破历史极值，26站3日累计降雨量突破历史极值。

北京、天津、石家庄、济南等地在此期间的降雨量均超常年同期，其中石家庄降雨量达409.1毫米，是常年同期的近三倍。从降雨日数看，今年北方多个主要城市的降雨日数并不比常年同期偏多，但降雨量均超常年同期，这也说明今年的降雨来得急、来得猛。短时间内降雨强度大、累计雨量偏多，客观印证了公众对于北方地区雨水偏多的主观感受。

统计显示，近年来，“七下八上”期间降雨量突破历史极值的站点数大幅增加，极端天气多发频发态势愈加明显。近两年（2021年和2022年）华北雨季持续时间分别为59天和50天，均显著超过常年平均的29.6天。

气象专家指出，全球变暖带来的大气含水量升高、气候系统不稳定、城市热岛效应加剧等，均会增加暴雨的频次和强度，进而引发山体滑坡、泥石流、山洪、中小河流洪水、城市内涝等次生灾害。相较于雨水常年偏多的南方地区，北方各地抵御台风暴雨等经验相对不足，需大力提升相关防灾减灾意识和应对能力。