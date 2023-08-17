直播预告：胰腺癌的全周期管理

胰腺癌被称为”癌中之王"，目前临床诊疗效果有限，预后较差，疼痛、营养不良等发生率高，严重影响患者的生活质量。如何获得治愈胰腺癌的机会，如何做好胰腺癌的全生命周期管理？

8月18日16:00至17:00，“人民好医生”客户端邀请上海交通大学医学院附属第一人民医院胰腺外科主任龙江做客演播室，为大家科普胰腺癌的相关知识。

专家简介：

龙江，教授、主任医师、上海交通大学医学院附属第一人民医院胰腺外科主任、胰腺肿瘤综合诊治中心（COC）主任。

出诊时间：

专家门诊：周二上午8：00-11：30

特需门诊：周二下午13：30-16：30

胰腺疾病MDT门诊：周五上午8：00-11：30

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，进入“名医直播”栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP。

直播在人民好医生App进行，请扫描二维码下载或在苹果市场、安卓市场搜索“人民好医生”。

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。