直播预告：小心胆囊中的“小石头” 带你认识胆石症

胆结石即胆石症，指胆道系统内发生结石的疾病，胆石病包括发生在胆管和胆囊的结石，属于一种常见病、多发病。为什么身体里会产生结石？胆石症的成因有哪些？

8月15日15:00至16:00，宁波市第二医院肝胆胰外科主任医师陈云杰做客“人民好医生”客户端直播间，就胆囊健康及胆石症预防的话题与网友们进行讲解与交流。

嘉宾简介：

陈云杰，宁波市第二医院肝胆胰腺外科二病区科室副主任（主持工作）主任医师、硕士研究生导师。兼任宁波市肝胆重点扶植学科带头人，中国抗癌协会胰腺癌专业委员会委员，中国抗癌协会胰腺癌专业委员会微创诊治学组委员，浙江省抗癌协会胃癌专业委员会胃癌外科委员等学术任职。

擅长：腹腔镜下肝胆胰外科手术。

如何收看直播：

一、下载人民好医生App，点击“名医直播”进入栏目进行收看。

更多贴心易懂的健康科普，三甲名医直播互动，请关注人民好医生APP

二、关注人民健康公众微信号（微信号：rmwjkpd），右下角点击健康互动 “下载人民好医生App”，下载后进入客户端收看。

重要提示：人民好医生客户端只提供疾病科普，不做具体诊断和开处方。若身体不适请及时就医。