北京部分儿童鞋被检出塑化剂超标

近日，北京市市场监管局对北京市儿童鞋产品质量监督抽查结果进行公示。抽查结果显示，抽样检验的54组批样品中，10组批样品检验结果不合格。

其中，5组批样品存在邻苯二甲酸酯（一种常见的塑化剂）不合格。不合格项目说明中提示，邻苯二甲酸酯超标可能损害肝脏、肾脏和生殖系统的生长，影响儿童的身体健康。

塑化剂不合格产品如下：北京市海淀区四季青镇王猛花卉经营部销售，文缔鞋业有限公司生产，商标为“小噜熊 图形”，货号为A22033的儿童鞋；北京美联美亚商贸有限公司销售，温州市晓村鸽鞋业有限公司生产，商标为“paul frank” ，货号为28321351028的儿童鞋；北京赵艳霞鞋店销售，温州噜家商贸有限公司（经销商）商标为“BIQILUJIA黄蜂比奇（图形）”，货号为L36156的儿童旅游鞋；谢法顺（个体工商户）（北京百荣世贸商城市场DW4-103、105、121）销售，温岭市中威皮塑有限公司生产，商标为“（图形）Feeeee菲力熊”，货号为ZB055的单鞋；甄颖（个体工商户）（活力东方奥特莱斯服装分市场三层5号）销售，台州市梦理达鞋业股份有限公司生产的，商标为“SBD史班迪”，货号为M2082的史班迪童鞋。除此之外，抽检还发现部分儿童鞋存在标识、重金属总量、小附件抗拉强力等不合格。

目前，对于抽查发现的不合格产品的生产者、销售者，北京市市场监管局已全部移交经营主体所在地市场监管部门依法进行处理。北京市市场监管局建议消费者购买儿童鞋产品时，注意查看儿童鞋的外观和做工，检查儿童鞋内有无锐利边缘和锐利尖端，有无刺激性气味。